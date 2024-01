La estadía de Bruno Zuculini en River Plate fue de mayor a menor. Es que el tenaz mediocampista nacido en Belén de Escobar, provincia de Buenos Aires, recaló en el Millonario desatando mucha ilusión y siendo importante para Marcelo Gallardo, incluso desempeñándose en diversos puestos. Sin embargo, todo se fue desmoronando.

La llegada de Martín Demichelis al banco de suplentes y algunos inconvenientes físicos atentaron de llano contra la continuidad de Zuculini en River. De hecho, durante el 2023 prácticamente no tuvo minutos, por lo que, al finalizar su contrato en diciembre, tomó la determinación de dar un paso al costado y seguir su camino en otro lado.

Días más tarde, Zuculini, que estuvo nada más ni nada menos que seis años en la institución del barrio porteño de Núñez, regresó a Racing Club, la escuadra donde se formó y donde dio sus primeros pasos como futbolista profesional. Allí, como no podía ser de otra manera, fue muy bien recibido por todos los hinchas de la Academia.

En medio de ese panorama, el ya experimentado volante de 30 años de edad y con pasado también en Manchester City, Valencia, Córdoba, Middlesbrough, AEK Atenas, Rayo Vallecano y Hellas Verona brindó declaraciones en las que se refirió de manera contundente a su estadía en River, poniendo especial énfasis en el último año y en su salida.

“Fueron muchos años en los que vivimos momentos muy lindos. El último año no pude competir, no estuve a la altura de mis compañeros porque estuve la mayor parte del año afuera. En diciembre me agarró un problema y estuve de mal humor o bajón. No llegué a poder despedirme pero traté de hacerlo con respeto, con el cariño que me brindaron”, comenzó señalando.

“Considero que se cumplió un ciclo. Había hecho mucho para River y no tenía más para dar. Había tenido un problema grave físicamente y sentía que tenía que cambiar desde lo mental. Tenía que animarme a salir de mi zona de confort. Hoy estoy acá, en el lugar donde mi crié. Soy una persona feliz de estar acá”, añadió en diálogo con ‘TyC Sports’.

“Hubo muchas cuestiones que no vienen al caso, no tengo por qué decir lo que pasó. No me corresponde. Pero el equipo estuvo presente, salió campeón dos veces. Me quedo con esos recuerdos, de haber festejado con mis compañeros esos títulos. Después, no soy quién para decir lo que pasó. Me quedó con lo lindo”, completó sobre los rumores sobre el conflicto entre el plantel y Martín Demichelis.

Los números de Zuculini en River

Defendiendo la camiseta de River, Bruno Zuculini aportó nueve goles y dos asistencias en 122 partidos oficiales.

Los títulos que ganó Zuculini en River

Bruno Zuculini formó parte de la conquista de siete títulos domésticos y de dos títulos internacionales en River.