El ex volante central del Millonario habló maravillas de Gardelito y contó detalles sobre la recomendación para que salga a préstamo a Defensa y Justicia.

Bruno Zuculini, sobre los comienzos de Enzo Fernández en River: “Era cachetón y gordo, pero no sabés lo que jugaba”

En River hubo cambios profundos en los últimos años y el puesto de volante central fue de los más afectados. Ponzio dejó la actividad profesional a fines de 2021, Enzo Fernández se fue a Benfica a mediados de 2022, Bruno Zuculini y Enzo Pérez dejaron Núñez en el último mercado de pases y sus bajas se sintieron. De hecho, actualmente todavía no se sabe quién es el cinco titular del Millonario ya que Martín Demichelis no logró a afianzar a nadie. Los volantes centrales que están en el actual plantel son: Villagra, Fonseca y Kranevitter, aunque Aliendro también puede jugar en esa posición.

Con Bruno Zuculini no solamente se fue un volante central aguerrido que siempre fue alternativa tanto a Leonardo Ponzio y a Enzo Pérez, sino también un factor fundamental para el vestuario. Si bien siempre hubo jugadores de más edad en el plantel, su liderazgo fue importante y su partido se hizo sentir. Recientemente, Zucu dialogó con Libro de Pases y contó una desopilante anécdota de los inicios de Enzo Fernández.

“Cachetón, tiene culo, gordo. No sabés lo que juega. ¿Cómo se llama? Enzo Fernández. Se lo veía ya. Se lo veía jugar como juega hoy. Nada más que jugaba en Reserva. Andaba a los gritos, se enojaba, hacía cambios de frente, filtraba, hacía todo bien”, contó Bruno Zuculini.

Su salida a Defensa

Zucu contó que le recomendó a alguien de Defensa y Justicia -no reveló a quién- que se lleve a préstamo a Enzo Fernández: “Me dicen: ‘Estamos buscando un volante’. Le digo: ‘Boludo, llevate al 5 de la reserva de River. No tenía lugar porque estábamos Ponzio y yo. Llevatelo, dale confianza. Pobre gordo, no iba a jugar y aparte era chico. Al año siguiente se lo lleva Defensa, la rompe toda. Empieza sin jugar, termina jugando. Juega seis meses y volvió antes del préstamo. Increíble, una bestia”.

Los números de Zuculini en River

Zucu llegó a River a comienzos de 2018 y si bien nunca se afianzó como titular, disputó 122 partidos en los que marcó nueve goles y brindó dos asistencias. Además, obtuvo nueve títulos, entre ellos la Copa Libertadores 2018 ante Boca en el Santiago Bernabéu. De hecho, sumó minutos en ambas finales contra el rival de toda la vida: en la Bombonera ingresó para jugar los últimos quince minutos y en Madrid, tuvo acción en los últimos diez minutos del alargue.