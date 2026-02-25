Chacho Coudet será campeón durante 2026 con River, según la IA

Ya es un hecho 100% oficial que Marcelo Gallardo dirigirá su último partido en River este jueves ante Banfield. Lo que todavía no es algo confirmado de manera total es quién será el reemplazante del histórico entrenador millonario.

Si bien todos los caminos conducen a que será Eduardo Coudet, ya que incluso existe un principio de acuerdo entre las partes, ninguna de las dos facciones protagonistas dan por cerrado su arribo en su totalidad, ya que Gallardo todavía sigue al mando por poco más de 24 horas. Una vez que se dé su despedida, y se marche definitivamente de River, en el club agilizarán para cerrar al Chacho.

Teniendo en cuenta que el actual entrenador de Deportivo Alavés será el DT de River si el acuerdo establecido persiste durante las próximas horas, el público millonario ya comienza a especular con lo que sucederá en el club esta temporada, que sería la primera que afrontarán con Coudet al mando.

Según la Inteligencia Artificial, el primer año de Chacho como DT de River será un éxito. En base a lo que arrojó la IA de Google, Gemini, River conquistará dos o incluso tres títulos durante el 2026 de la manos de Coudet. En primera instancia, el Apertura no será para el Millonario, ya que el plantel atravesará una transición desde el ciclo Gallardo al del Chacho.

La predicción de Gemini para este campeonato en curso es quedarse en instancia de semis, algo que sí cambiaría -según la IA- para los campeonatos que se definen en el segundo semestre. Con la consolidación del equipo bajo la idea de Coudet, el escenario para el Torneo Clausura es el de ser campeón. De hecho, Gemini lo considera el máximo candidato al título nacional.

La Copa Argentina sería el “sacrificio” de parte de River, a la que podría llegar a los cuartos de final. Además, donde la IA cree que el Millonario puede ser campeón bajo la tutela de Coudet es en el novedoso título de liga, siendo el mejor de la tabla anual. Y en el plano internacional, la Inteligencia Artificial predice que mínimamente se logrará un pase a la final, con la posibilidad de ganar el certamen.

Por último, como máximas figuras del posible primer año de Coudet, la IA anticipó que Aníbal Moreno, Gonzalo Montiel, Sebastián Driussi y Giuliano Galoppo podrían convertirse en los mejores de River bajo las órdenes de Chacho. Lógicamente, el panorama aún resta por definirse en el plano real, pero la Inteligencia Artificial ya hizo lo suyo. ¿Será asi?

La vez que Coudet declaró que iba a dirigir a River

“Voy a tener la posibilidad de dirigirlo porque me ha tocado estar como jugador. Tengo un cariño muy grande con el club, me siento muy reconocido desde el club“, declaró en 2019 el entrenador de 51 años cuando le consultaron sobre la posibilidad de sentarse en el banco de River.

Posteriormente, expresó: “Creo que en el tiempo, en algún momento, me va a cruzar… mi carrera se va a cruzar con River“. Casi siete años después, el ex entrenador de Rosario Central y Racing podría pegar la vuelta al fútbol local, pero para hacerse cargo del Millonario.

Los números de Coudet como entrenador

Hace 11 años que Coudet comenzó a dirigir, dando sus primeros pasos en Rosario Central. También estuvo en Racing Club, donde fue campeón en dos oportunidades, y el resto de su carrera se centró en el exterior: Xolos de Tijuana, SC Internacional (en dos ocasiones), Celta de Vigo, Atlético Mineiro y Deportivo Alavés son los clubes donde también dirigió.

Desde el momento en el que colgó los botines y se paró al lado de la línea de cal, el estratega de 51 años dirigió 459 partidos, de los que ganó 207 juegos, empató 123 y perdió 129. De esta manera, obtuvo un 54,03% de los puntos que disputó.

