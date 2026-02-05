Con el ingreso de un jugador cuestionado por los hinchas, la formación de River para enfrentar a Tigre

Luego de iniciar el Torneo Apertura con el pie derecho, River quiere volver a la senda del triunfo el próximo sábado ante Tigre en el Estadio Monumental. Los de Marcelo Gallardo recibirán al equipo de Diego Dabove por la cuarta jornada de la Zona B con la misión de ganar y seguir liderando su grupo.

Para este encuentro, Marcelo Gallardo no podrá contar con Sebastián Driussi, que viene de sufrir un desgarro el pasado fin de semana en la visita a Rosario Central. El Muñeco se inclinaría por mandar desde el arranque en la ofensiva a Maximiliano Salas en lugar del Gordo. El ex delantero de Racing lleva una extensa racha sin marcar y es cuestionado por los hinchas.

¿Cómo formaría River contra Tigre?

Pese a que Marcelo Gallardo todavía no dio la confirmación oficial, River saldría a la cancha para enfrentar a Tigre con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Juanfer Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas.

Maximiliano Salas. (Foto: Getty).

Se viene un homenaje al Pity Martínez

Pity Martínez no renovó su contrato con River y, sobre los últimos días de enero acordó su llegada a Tigre. El talentoso mediocampista ya tuvo su estreno oficial el pasado lunes ante Racing y convirtió un golazo. Si bien se estima que Diego Dabove no lo ponga como titular, la realidad es que hay muchas chances que sume minutos.

Será una noche llena de emociones para Gonzalo Martínez, que hizo historia grande en River. Recibirá el aplauso de los hinchas en la previa, el club le entregará una plaqueta para agradecer su paso por la institución y se espera que tanto Gallardo como sus ex compañeros lo saluden afectuosamente.

River venderá cerveza vs. Tigre

Quienes concurran el próximo sábado al Estadio Monumental para ver el duelo entre River y Tigre tendrán la oportunidad de tomar bebidas alcohólicas, algo que no se hace en eventos deportivos en Argentina, pero que cambiará a partir de ahora, al menos en el Monumental.

Bolavip pudo averiguar en exclusiva, que desde el sábado 7 de febrero, cuando River se enfrente a Tigre en el Estadio Monumental habrá venta de cerveza con alcohol. Será en un sector especial -un hospitality- con una ingesta controlada por persona, tal como sucede en algunos eventos masivos musicales, como por ejemplo el Lollapalooza.

