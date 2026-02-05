Tras recuperarse de la fractura de muñeca que sufrió a principios de noviembre del año pasado, el arquero Ezequiel Centurión, quien regresó a River en este mercado de pases, recibió el alta médica y ya está a disposición de Marcelo Gallardo de cara a los próximos compromisos de su equipo.

Con el objetivo de que el arquero vuelva a sumar minutos previo a reintegrarse a las convocatorias del plantel profesional, Gallardo y su cuerpo técnico decidieron que Centurión baje a la Reserva comandada por Marcelo Escudero para que tenga ritmo de competencia oficial.

Según lo informado por el periodista Germán Balcarce, el golero de 28 años será titular en el debut de la Reserva del Millonario por el Torneo Proyección ante Talleres de Córdoba por la primera fecha del Grupo A del certamen, que se disputará este jueves en el River Camp de Ezeiza.

Así las cosas, tras casi dos meses de inactividad (la lesión la sufrió el pasado 6 de noviembre), el arquero volverá a tener minutos oficiales y espera por su oportunidad en el primer equipo, en donde competirá por un lugar junto a Franco Armani y el juvenil Santiago Beltrán.

Ezequiel Centurión en su primer paso por River. (Getty).

Pensando en el futuro cercano, Centurión tendrá una dura pelea por tener minutos. Esto se debe a que Armani regresará pronto a las canchas, mientras que Beltrán por su buen rendimiento en el inicio del año podría ser suplente. Es por eso que el arquero podría quedar como tercera variante para Gallardo.

Publicidad

Publicidad

Además, será su vuelta a River tras un año y medio, ya que a mediados de 2024 fue cedido a préstamo a Independiente Rivadavia de Mendoza. Su último partido en la institución fue el 13 de junio de 2024, en la derrota del Millonario 2 a 0 frente a Deportivo Riestra por la Liga Profesional.

ver también Mostaza Merlo pidió un 9 para River, bancó a Santiago Beltrán y apuntó contra Kevin Castaño: “Nunca jugó bien”

Los jugadores que bajarán a Reserva

Más allá de Centurión, otros futbolistas del plantel profesional bajarán a sumar minutos con la Reserva en el debut del Torneo Proyección. En la defensa, se espera que Ulises Giménez y Facundo González sean los laterales por derecha e izquierda respectivamente.

Por otro lado, en la mitad de la cancha están Thiago Acosta y Agustín Obregón, quienes hicieron la pretemporada con el plantel profesional, mientras que en la delantera aparece Leonel Jaime, quien fue suplente en el debut ante Barracas Central.

Publicidad

Publicidad

Además, hay otros tres jugadores que tuvieron un paso por primera división y que estarán en este encuentro. Los mismos son Agustín De La Cuesta, Juan Cruz Meza y Joaquín Freitas, quienes ya saben lo que es jugar con el primer equipo.

Datos claves