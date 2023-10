River afrontará, en el próximo mercado de pases, un fuerte recambio en donde podrían salir mínimamente 5 futbolistas de renombre. Entre las posibles salidas, aparecen nombres como Emmanuel Mammana, Jonathan Maidana, Enzo Pérez, Franco Armani, Leandro González Pirez, Agustín Palavecino, Matías Suárez y Bruno Zuculini. Algunos pueden salir mediante un traspaso, como son los casos de Armani o Palavecino, mientras que una extensa mayoría se puede ir del Millonario por finalización de contratos o cesiones.

Respecto a salidas, no solo se darán estas mencionadas del plantel actual, sino que también varios futbolistas que se encuentran a préstamo actualmente tienen chances de no regresar a River debido a posibles ejecuciones de las respectivas opciones de compra.

Uno de esos casos era el de Cristian Ferreira, de buena actualidad en el Newell ‘s de Gabriel Heinze. Incluso, en las últimas semanas trascendió que las intenciones del conjunto rosarino era adquirir su ficha de manera definitiva, pero finalmente el propio Presidente de la “Lepra” confirmó que no harán uso de la opción de compra debido al costo de su ficha.

En diálogo con Zapping Sport, Ignacio Astori -mandamás de Newell ‘s- sentenció: “La opción por Ferreira es muy alta, de ninguna manera vamos a invertir ese monto”. La opción de compra que tiene la Lepra es de 2 millones de dólares por el 50% del pase y su préstamo vence en diciembre de este 2023, por lo que en los papeles, Cristian Ferreira debería volver a River a partir del 2024.

Sin embargo, Astori destacó que “buscarán renovar el préstamo”, por lo que harán las gestiones con el Millonario para quedarse con su pase. De esta manera, River perderá la chance de sumar 2 millones de dólares por la venta de su pase al club rosarino, quien en un principio había estado dispuesto a adquirir su ficha de forma permanente.

En River, Cristian Ferreira disputó 47 partidos en donde convirtió 6 goles, dio 4 asistencias y fue parte del plantel que obtuvo 3 títulos. Todo esto, en dos ciclos en el club entre el primero en el que se dio su debut y explotó, aunque luego su rendimiento mermó, perdió consideración para Marcelo Gallardo y salió cedido a Colón. En su segundo ciclo, disputó un puñado de encuentros y volvió a salir a préstamo a Newell ‘s.

Ya en la Lepra desde hace casi un año y medio, Ferreira lleva jugados 42 duelos en donde anotó 5 goles y repartió 3 asistencias. Pese a un inicio de ciclo cuestionado por los hinchas de Newell ‘s, hoy en día es una de las figuras y por eso, en la Lepra buscarán retenerlo pese a no comprar su pase.

¿Qué dijo Heinze sobre Cristian Ferreira?

Dejando en claro que considera al cedido desde River como una pieza clave del equipo, el entrenador de Newell ‘s declaró: “Lo esperé mucho, porque sé lo que trabajó y lo acompañé en este camino. Este chico no es fácil, pero cuando me conoció me dijo que se iba a comprometer y cada vez está mejor”.

¿Cuánto vale el pase de Cristian Ferreira?

El volante creativo de 24 años tiene una cotización de 1.8 millones de euros según Transfermarkt. Antes de cederlo a Newell ‘s, River dispuso una opción de compra de 2 millones de dólares por el 50% del pase.

¿Qué jugadores tiene cedidos River?

Además de Cristian Ferreira, River posee a préstamo a 13 jugadores en otros clubes. Un repaso: Augusto Batalla (San Lorenzo), Robert Rojas (Tigre), José Paradela (Tigre), Nicolás Fonseca (Montevideo Wanderers), Álex Vigo (Estrella Roja de Serbia), Felipe Peña Viafore (Lanús), Franco Alfonso (Huracán), Flabian Londoño Bedoya (Arsenal), Franco Paredes (Sarmiento), Elias López (Arsenal), Tomás Lecanda (Argentinos Juniors), Tomás Castro Ponce (Atlético Tucumán) y Franco Pétroli (Estudiantes de Río Cuarto).