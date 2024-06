El pasado lunes, el propio Paulo Díaz afirmó que está bien en River, pero que tenía el deseo de jugar en un club importante de Europa. Si bien no lo buscan desde el Viejo Continente, al marcador central sí lo quieren y un club árabe ya habría negociado su contrato con él. Según informó Bolavip, Al Qadsiah está dispuesto a desembolsar una suma importante de dinero por Díaz y en Núñez ya lo saben.

La postura de River es no negociar por el marcador central chileno, el defensor más destacado de los últimos años. En Núñez saben muy bien que a nivel salarial no se puede competir, pero si no negocian, la única manera que se vaya el chileno es por la cláusula de salida. La misma es de 10 millones de dólares, un número que pareciera ser totalmente accesible para cualquier equipo árabe. En resumen: si Paulo Díaz deja Núñez, al club le quedarán 10 millones de dólares limpios.

¿Cómo podría reemplazar River a Paulo Díaz?

En caso que se vaya Paulo Díaz, será el segundo marcador central en marcharse este mercado de pases -el otro es David Martínez– y a eso se le suma la incertidumbre respecto a Ramiro Funes Mori, quien casi no pudo jugar desde su retorno al club. Ahora bien, de concretarse la salida del chileno, River activará fuertemente dos negociaciones que están en curso y podría cerrarlas antes del inicio de la pretemporada: se trata de los casos de Germán Pezzella y Valentín Gómez.

Por Pezzella habría que pagar su cláusula de salida -5 millones de dólares- y ofrecerle un contrato acorde a su jerarquía. En cambio por Valentín Gómez habría que seguir negociando con Vélez y aumentar la oferta e incluir algún jugador que le interese al Fortín. La primera oferta -la cual fue rechazada por el club de Liniers- fue de 7 millones de dólares por el central de 20 años.

Germán Pezzella podría volver a River una vez que termine la Copa América. (Foto: IMAGO).

El panorama de los centrales de River

Suponiendo que se vaya Paulo Díaz, ya no está David Martínez y Funes Mori podría dejar el club también. Los marcadores centrales que le quedan a River son: Leandro González Pirez, Sebastián Boselli y Daniel Zabala. Con este panorama, sería prácticamente obligatorio traer dos zagueros de jerarquía si el objetivo del año es ganar la Copa Libertadores.