River volverá a disputar la CONMEBOL Libertadores, competencia en la que quedó emparejado en el Grupo H con Libertado, Deportivo Táchira y Nacional. A Boca le tocará esta vez hacerlo en Copa Sudamericana y competirá en el Grupo D con Fortaleza, Sportivo Trinidense y Nacional de Potosí. David Trezeguet ya anunció que estará atento al andar de ambos, como estudioso de un fútbol argentino en el que espera tener pronto la oportunidad de dirigir.

“Me falta la adrenalina de la cancha. Necesito volver a ese sentimiento que conocí. Quiero el olor al pasto, el verde, la competencia… El querer ganar. Viví el fútbol desde afuera durante ocho años y fue fantástico. Pero siento la necesidad de estar adentro. Como entrenador todavía no sé cuál es la sensación, pero sí recuerdo bien cómo era cuando jugaba. Yo era un apasionado por hacer goles de visitante porque escuchaba el silencio del resto… En el Monumental me gustaba el antes, durante el partido no sentía los gritos como una presión“, expresó en diálogo con Infobae el exdelantero del Millonario y campeón del mundo con la Selección de Francia en 1998.

En relación a los dos equipos más importantes del fútbol argentino, Trezeguet marcó una clara diferencia ideológica sembrada a lo largo de la historia y que, como dijo haber notado también en otros equipos del país, es determinante a la hora de generar el lazo entre un plantel, su cuerpo técnico y los hinchas. “En River, sentí que la ideología siempre estuvo. El pibe de River juega a la pelota. El de Boca tiene que meter. Gallardo, de hecho, le dio continuidad a lo que vivió en River toda su vida”, remarcó.

Más allá de destacar el trabajo de Martín Demichelis al frente del equipo, el exdelantero de Juventus y Mónaco aseguró que dirigir al Millonario en el futuro es uno de sus mayores sueños. “Me mueve desde lo emotivo, porque soy hincha, pero también por el formato. Para un entrenador es interesante porque le da valor a la formación. Se ve reflejado en estos pibes que son del riñón del club. Me resulta fascinante ese tipo de gestión para la identidad de un equipo. Los clubes históricos tienen su modo de jugar, que su público ama”, explicó.

Trezeguet se refirió también a la presión extra que existe en clubes como River y Boca: “En los grandes clubes todo es resultado. Aunque hay mucho ruido hoy en día… Se dice que un entrenador es muy profesional porque se quedó desde la mañana hasta la noche en el centro de entrenamiento. ¿Para qué? ¿Se quedó ocho horas para diseñar un tiro libre? Confío más en algo combinado. Y en los valores que se transmiten para lograr una entrega diferente del jugador”.

Un elogio a Carlos Tevez

En su análisis de la actualidad del fútbol argentino y el mundo de la dirección técnica en el que está ansioso por hacer experiencia, David Trezeguet elogió el trabajo que está realizando en Independiente Carlos Tevez.

“Hay entrenadores a los que ya los escuchan por el nombre, como le pasa a Tevez. Pero después hay que convencer de verdad, como también está haciendo Carlitos. Yo apuesto a los grupos. Hay un análisis amplio, que va más allá del plus del DT”, manifestó.