Luego de haberse ido de River, donde dejó un enorme recuerdo, Nicolás De la Cruz fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Flamengo, con quien buscará conquistar la CONMEBOL Libertadores, tal como lo hizo con el Millonario en el año 2018.

Justamente, en dicho año, el máximo trofeo continental tuvo una enorme repercusión a nivel mundial dado a que River tuvo que enfrentar a Boca, su máximo rival, primero en La Bombonera y luego en el Santiago Bernabéu, debido a que por incidentes en las adyacencias al Monumental se suspendió el recinto y la definición se trasladó hacia Europa.

En un principio, a De la Cruz se lo oficializó como nuevo refuerzo del Mengão con el dorsal 12 en su camiseta. Sin embargo, el charrúa no quiso tener nada que ver con un número que está identificado con la hinchada del Xeneize, por lo que solicitó modificarlo por uno muy particular: “El 18 representa para mí algo muy importante porque fue el que usé en mi debut en Primera División”. Pero además se tomó un momento para explicar por qué es especial, y no solo por haber sido su primer dorsal.

“Es un número que me marcó mucho en mi carrera y espero poder conseguir cosas importantes con él acá en Flamengo” , destacó Nicolás De la Cruz en el sitio oficial del conjunto carioca, haciendo referencia a lo que fue la final de la CONMEBOL Libertadores que River le ganó a Boca en 2018.

Los números de De La Cruz en River

Nicolás De La Cruz acumuló 36 anotaciones y 40 asistencias al cabo de 214 compromisos de carácter oficial con la camiseta de River.

Los títulos de De La Cruz en River

Nicolás De La Cruz formó parte de la conquista de 8 títulos locales y de 2 títulos internacionales con el elenco Millonario.