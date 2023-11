En estas últimas semanas, Martín Demichelis sorprendió a propios y extraños otorgándole hasta 3 días libres al plantel. El entrenador de River priorizó el descanso de sus futbolistas, aún cuando no se dieron algunos resultados. Para muchos fue un exceso, pero para el DT es algo más que necesario.

Micho fue consultado por esto en la conferencia de prensa post empate ante Colo Colo. Sin dar muchas vueltas, el estratega argumentó su decisión y confirmó que volverá a hacerlo si tiene la oportunidad.

“Tenemos que jugar el Trofeo de Campeones el 22 de diciembre. Mucho más que 10 días de vacaciones no se les pueden dar a los jugadores, porque tenemos el inicio del torneo 2024 en el último fin de semana de enero. Necesitamos hacer una pretemporada, lo que nos obliga a estar empezando los primeros días de enero”, arrancó diciendo Micho.

Y continuó: “Este fue un año donde no hubo parate. Entonces, siempre y cuando me permitan estas últimas semanas, poder darle uno o dos días a los chicos me parece que les corresponde”.

“Queda demostrado que somos el único equipo que, de momento, sabe que se va a seguir hasta el 22 de diciembre. Todos los que no clasifiquen van a terminar el 25 o 26 de noviembre. Siete u ocho equipos más van a seguir algunas semanas y, dependiendo de lo que sigan avanzando, jugarán hasta mediados de diciembre. Entonces van a tener algunos días o semanas más de vacaciones que los nuestros”, argumentó.

Después, concluyó: “Simplemente por eso agregué un día, o un día y medio más. Nosotros vamos revisando y controlando lo que es la dosificación de cargas, el nivel físico del equipo, el cual está muy bien. A raíz de eso vamos otorgando ciertos días de descanso”. Clarísimo.

El análisis de Demichelis del 2023 de River

“Primero, en el plano doméstico, claro que está claro que venimos haciendo un gran año. Todavía queda muchísimo por jugar, entonces no me quiero apresurar a dar un diagnóstico final. Tenemos que sacar adelante el partido con Instituto, más la final del 22 de diciembre, el Trofeo de Campeones. Ojalá sumemos los cinco partidos que deseamos jugar”, expresó el entrenador.

“Posteriormente a eso seguramente haré un análisis ya con más certeza de lo que fue nuestro 2023 en el plano doméstico y a partir de eso, recién ahí empezaré a analizar, planificar y organizar todo el 2024″, cerró.

El próximo amistoso de River

El Millonario volverá a la acción este viernes a las 21. El equipo de Martín Demichelis se verá las caras con el recién ascendido Independiente Rivadavia. Dicho encuentro tendrá lugar en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.