En el mundo River afectó muchísimo la temprana eliminación de la CONMEBOL Libertadores, ya que el equipo dirigido por Martín Demichelis se reforzó para poder conseguir el certamen continental.

Ahora que los futbolistas están descansando y pensando en lo que será el debut por la Copa LPF, donde deberán visitar a Argentinos Juniors, Demichelis tiene la mente enfocada en mejorar a la plantilla que ya poseía.

Durante las últimas horas se conoció que el entrenador de River, en conjunto con los miembros de la Secretaría Técnica y los dirigentes, tratarán de depurar al plantel y desprenderse de aquellos jugadores que perdieron muchísimo terreno o que cumplieron un ciclo en el club.

Entre ellos, aparece la figura de Miguel Borja. Sí, aunque no sorprenda porque el colombiano quedó relegado desde aquella publicación en Instagram cuando Demichelis eligió a Salomón Rondón para que fuera titular frente a Rosario Central, se conoció una información que compartió el periodista Hugo Balassone en Radio La Red.

“Borja no quiere jugar más en River. No es solamente una decisión deportiva” , manifestó el jornalista a la hora de confirmar que el ex Palmeiras y Gremio podría estar atravesando sus últimos momentos con la camiseta del Millonario.

¿Cuál es la cláusula que Miguel Borja tiene en River?

Cualquier equipo que desee quedarse con Miguel Borja, deberá desembolsar una suma de 10 millones de dólares hasta el 31 de diciembre del 2023, pero luego se reducirá a 8 millones hasta el 31 de diciembre del 2024 y, a fines del 2025, solamente saldrá por 4 millones de la moneda estadounidense.

¿Cuántos goles marcó Miguel Borja en River?

Desde el momento en que llegó a River hasta la actualidad, Miguel Borja convirtió 17 goles en 48 partidos disputados.