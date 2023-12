Demichelis lo tuvo en carpeta y le hizo un guiño: "Me gustaría volver a River"

El mercado de pases ya empieza a tomar forma, y todos los equipos buscan sumar futbolistas de categoría. En este caso, River no es la excepción. Y es que Jorge Brito sabe que Martín Demichelis tendrá la obligación de ganar la CONMEBOL Libertadores del 2024, por lo que la jerarquía deberá presentarse en todas las líneas.

A lo largo del último tiempo, el DT del Millonario buscó su regreso, sobre todo para reemplazar a Lucas Beltrán. Pero todo se hizo cuesta arriba y en Núñez se quedaron con las manos vacías. Pero ahora, Rafael Santos Borré le mandó un claro mensaje a Brito .

Mientras se encuentra a préstamo en Werder Bremen, el Comandante dialogó con ESPN y manifestó su deseo de volver a ponerse la banda roja que cruza el pecho: “¿River? Siempre lo sigo, siempre estoy muy pendiente, con la ilusión intacta de que fue un lugar en el que fui muy feliz. Me gustaría siempre volver y sentir lo que es el Monumental, lo que es competir por Copa Libertadores. Esos son momentos que nunca se me olvidan y siempre están en mi cabeza. Siempre tengo el pensamiento y la mente abierta para que se pueda dar”, destacó. Pero no quedó allí.

Después de haber ilusionado a todo el pueblo riverplatense, Santos Borré se encargó de asegurar que “también depende en la circunstancia que esté el equipo, en lo que quiera el entrenador y lo que estén buscando los directivos. Ahora está Borja, también estamos pendientes por él al ser colombiano. Queremos que le vaya bien. Tengo muchos amigos ahí”. Por las dudas, ya se expresó. ¿Lo irán a buscar?

¿Cuántos títulos ganó Rafael Santos Borré en River?

Bajo la dirección técnica de Marcelo Gallardo, Rafael Santos Borré consiguió 6 títulos con River.

Copa Argentina 2017

Supercopa Argentina 2017

Copa Libertadores 2018

Recopa Sudamericana 2019

Supercopa Argentina 2019

Copa Argentina 2019

¿Cuántos goles hizo Rafael Santos Borré en River?

Durante los 149 encuentros que disputó, Rafael Santos Borré anotó 55 goles con la camiseta de River. Además, aportó 22 asistencias.