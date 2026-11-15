Desde la Copa Potrero, Thiago Almada habló del amistoso entre River e Inter Miami: “Creo que a Messi le gusta mucho la cancha”

El futbolista de River Plate se refirió al próximo cruce amistoso entre el Millonario y el Inter Miami en el Estadio Monumental.

Días después de que River Plate confirmara un amistoso ante Inter Miami en el Estadio Monumental, Thiago Almada habló desde la Copa Potrero, donde compite con su equipo, El Guayo FC, sobre el regreso de Lionel Messi a la casa de la Selección Argentina.

Tras su retiro de la Selección Argentina, el encuentro amistoso entre Inter Miami y River Plate servirá como el regreso del mejor jugador del mundo al país y al estadio donde vivió miles de momentos con la camiseta albiceleste.

Con la camiseta de las Garzas del sur de Florida, Messi disputará su primer partido de clubes en el país cuando se enfrente a River. De cara al amistoso que entusiasma al Millonario, Almada soltó una frase contundente sobre Messi y el Monumental.

“Sí, también especial (tener a Messi en la cancha de River). Yo creo que también le gusta mucho la cancha de River“, opinó Almada sobre el regreso de Messi al Monumental y dejó la puerta abierta a algo más que un simple amistoso.

Lionel Messi, futbolista de Inter Miami.

Declaraciones de Almada sobre amistoso

En medio de los rumores sobre el posible regreso de Messi al fútbol argentino y a Newell’s, el comentario de Almada abrió el debate y, de alguna manera, posicionó al equipo de Núñez como un candidato a recibir al astro en caso de que no regrese al club rosarino.

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“La verdad que me sorprendió cuando vi (el amistoso confirmado). Algo ya sabía, va a ser un partido muy lindo que seguramente va a venir mucha gente a disfrutarlo. Esperemos que sea una linda tarde”, Almada respondió a ESPN sobre el amistoso entre River e Inter Miami.

¿Cuándo jugarán River e Inter Miami?

El amistoso entre el Millonario y las Garzas está pactado para el próximo 19 de enero de 2027 en el Estadio Monumental. El encuentro servirá como preparación para ambos clubes de cara a sus respectivas temporadas oficiales.

Messi contra equipos argentinos

El amistoso contra los de la banda roja será la primera vez que Messi juegue como visitante en la Argentina. Además, será su quinto enfrentamiento contra un equipo argentino y el segundo ante River.

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vs Estudiantes de La Plata: Mundial de Clubes 2009 (2-1)

vs River Plate: Mundial de Clubes 2015 (3-0)

vs Boca Juniors: Trofeo Joan Gamper 2018 (3-0)

vs Newell’s: Amistoso en 2024 (0-0)

En síntesis