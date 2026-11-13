River confirmó un amistoso ante Inter Miami para 2027: “Un encuentro Monumental”

En enero del próximo año, el Millonario jugará un encuentro de pretemporada ante el club estadounidense.

Tras varios rumores llegó la confirmación: finalmente, en enero del próximo año, River jugará un partido amistoso frente a Inter Miami, el equipo de Lionel Messi, que se disputará en el Buenos Aires, bajo el lema “Un encuentro Monumental”.

Este encuentro se llevará a cabo el martes 19 de enero, con horario a confirmar, y se jugará en el Estadio Monumental, la casa del Millonario, en la semana previa al inicio del Torneo Apertura 2027, estipulado para el fin de semana del 24 del mismo mes.

“Se viene 𝐔𝐧 𝐞𝐧𝐜𝐮𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐌𝐨𝐧𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥: River Plate vs. Inter Miami. 19 de enero 2027. Estadio Monumental”, fue el posteo del elenco de Núñez para confirmar esta información, junto a un póster en el que resaltan algunas de las figuras que estarán presentes.

Por el lado de River, aparecen Thiago Almada, Gonzalo Montiel, Ángel Correa y Nicolás Otamendi, cuatro de los cinco campeones del mundo que tiene el plantel; mientras que por Inter Miami destacaron a sus cuatro figuras: Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Luis Suárez y Casemiro.

River confirmó el amistoso con Inter Miami.

Esta será la segunda vez que Messi se enfrente ante River, debido a que ya lo hizo en 2015, cuando Barcelona, con gol suyo, le ganó 3 a 0 en la final del Mundial de Clubes. Además, será la primera vez en la que el argentino juegue como visitante en su país natal.

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En cuanto a la venta de entradas para este encuentro, desde los clubes aún no informaron ni el precio ni la fecha de lanzamiento. Más cercano a la fecha se confirmarán estos ítems para que los hinchas del Millonario puedan comprar sus tickets.

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