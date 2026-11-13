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River Plate

River confirmó un amistoso ante Inter Miami para 2027: “Un encuentro Monumental”

En enero del próximo año, el Millonario jugará un encuentro de pretemporada ante el club estadounidense.

River e Inter Miami se enfrentarán en un amistoso.
© RiverRiver e Inter Miami se enfrentarán en un amistoso.

Tras varios rumores llegó la confirmación: finalmente, en enero del próximo año, River jugará un partido amistoso frente a Inter Miami, el equipo de Lionel Messi, que se disputará en el Buenos Aires, bajo el lema “Un encuentro Monumental”.

Este encuentro se llevará a cabo el martes 19 de enero, con horario a confirmar, y se jugará en el Estadio Monumental, la casa del Millonario, en la semana previa al inicio del Torneo Apertura 2027, estipulado para el fin de semana del 24 del mismo mes.

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“Se viene 𝐔𝐧 𝐞𝐧𝐜𝐮𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐌𝐨𝐧𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥: River Plate vs. Inter Miami. 19 de enero 2027. Estadio Monumental”, fue el posteo del elenco de Núñez para confirmar esta información, junto a un póster en el que resaltan algunas de las figuras que estarán presentes.

Por el lado de River, aparecen Thiago Almada, Gonzalo Montiel, Ángel Correa y Nicolás Otamendi, cuatro de los cinco campeones del mundo que tiene el plantel; mientras que por Inter Miami destacaron a sus cuatro figuras: Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Luis Suárez y Casemiro.

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River confirmó el amistoso con Inter Miami.

Esta será la segunda vez que Messi se enfrente ante River, debido a que ya lo hizo en 2015, cuando Barcelona, con gol suyo, le ganó 3 a 0 en la final del Mundial de Clubes. Además, será la primera vez en la que el argentino juegue como visitante en su país natal.

En cuanto a la venta de entradas para este encuentro, desde los clubes aún no informaron ni el precio ni la fecha de lanzamiento. Más cercano a la fecha se confirmarán estos ítems para que los hinchas del Millonario puedan comprar sus tickets.

Datos clave

  • River Plate jugará un partido amistoso frente a Inter Miami el 19 de enero de 2027.
  • El encuentro se disputará en el Estadio Monumental de Buenos Aires en la previa del Apertura.
  • Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Thiago Almada y Nicolás Otamendi figuran entre las estrellas anunciadas.
Marco D'Arcangelo
Marco D'Arcangelo
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