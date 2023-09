El 22 de junio de este año, luego de maravillar repetidamente en las divisiones inferiores de River Plate y también en los seleccionados juveniles argentinos, Claudio Echeverri llevó a cabo su anhelado debut con la camiseta del elenco Millonario.

Fue durante la victoria del equipo de Martín Demichelis frente a Instituto de Córdoba en el Estadio Monumental, algo que generó una gran alegría y mucha expectativa entre todos y cada uno de los hinchas del combinado del barrio porteño de Núñez.

Sin embargo, el Diablito no terminó de encontrar lugar en el primer equipo de River. Por el contrario, fue perdiendo terreno de manera clara, progresiva y contundente a tal punto de que, en el presente, ni siquiera está contando con minutos.

De hecho, Echeverri acumula nada más ni nada menos que cinco partidos sin ver acción en el Millonario, donde apenas lleva una asistencia en cuatro encuentros de carácter oficial. Demasiado poco para un jugador con sus cualidades y con su potencial.

En ese sentido, la cuestión pasa por saber qué hará el cuerpo técnico con el volante ofensivo, que por el momento no le encuentra lugar en el once. Si esto no se modifica en el corto plazo, se evaluaría seriamente que el jugador baje a la Reserva.

+ ¿Cuándo vuelve a jugar River por la Copa de la Liga?

Por la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional, River recibirá a Arsenal de Sarandí el domingo 17 de septiembre.

+ ¿Cuántos puntos tiene River en la Copa de la Liga?

Al cabo de tres presentaciones, el Millonario solamente acumula tres puntos producto de una victoria y dos derrotas.