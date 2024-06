River recibió a Tigre en el Estadio Monumental luego de una semana con altibajos tras la derrota ante Argentinos en La Paternal y el triunfo en Núñez frente a Deportivo Táchira, lo que significó terminar como el mejor primero en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los de Martín Demichelis no se lucieron ante el Matador, pero la jerarquía pesó y el 3 a 1 favorable para el Millonario fue un resultado justo.

Una vez que terminó el partido, Martín Demichelis llamó a un alcanzapelotas y lo saludó afectuosamente. Luego de supo que se trataba de Santiago Espíndola, jugador de la Séptima División el pibe que compartió un grato momento con el entrenador. Luego del encuentro, el chico detalló qué le dijo el DT y el motivo por el que lo llamó para saludarlo.

“El finde tuve una charla con él, justo fue al predio y hablamos un poco. Me dijo que algún día tengo que jugar acá. Cuando me vio ahí me llamó para que lo salude así que muy contento”, afirmó Santiago Espíndola en diálogo con ESPN antes de contar que juega en la categoría 2008, en la Séptima División.

Demichelis, entre silbidos y aplausos

En el mundo River se analiza todo. En este 2024 el foco está puesto en cómo los hinchas reaccionan cuando la voz del estadio menciona a Martín Demichelis. Históricamente el momento en que se nombran por altavoz las formaciones se tiene en cuenta qué jugadores son más o menos aplaudidos o inclusive si hay algún silbido. Martín Demichelis venía de ser fuertemente reprobado el pasado jueves ante Deportivo Táchira, pero en la previa del duelo ante el Matador, al DT lo aplaudieron más que lo que lo silbaron.

¿Qué se le viene a River?

El plantel del Millonario descansará lunes y martes, recién el miércoles volverá a los entrenamientos ya que el próximo partido será el jueves 13 de junio a las 15.30 horas ante Deportivo Riestra en condición de visitante por la quinta fecha de la Liga Profesional. Cabe recordar que, ante el Malevo, Demichelis no podrá contar con los futbolistas que fueron convocados a sus respectivas selecciones de cara a la Copa América. Ellos son: Franco Armani, Paulo Díaz y Miguel Ángel Borja.