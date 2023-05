El consejo de Almeyda para Demichelis en River: "No es fácil"

El nombre de Matías Almeyda divide aguas cuando figura en algún debate entre hinchas de River. El DT que logró el ascenso con el Millonario en 2012 no se fue del club de la mejor manera, pero el “Pelado” lo deja a criterio de cada individuo. “El que se acuerda bien. El que no, más o menos”, dijo en Radio La Red.

El actual entrenador del AEK Atenas, equipo de reciente consagración en Grecia, se atrevió a meterse en el presente del Millonario y no tuvo más que elogios para Martín Demichelis. “A River lo veo espectacular. Me pone contento que esté así, porque no era fácil agarrar después de Gallardo y logró imponer un estilo de juego, manteniendo seriedad”, explicó.

Puntualmente sobre Micho, Almeyda le aconsejó que “siga así” para seguir desarrollando su idea en Núñez y, por supuesto, continuar por la senda de la victoria. “A Demichelis se lo ve tranquilo desde afuera, tratando de jugar un buen fútbol. Es magnífico verlo así”, sentenció el entrenador.

Por último, el exmediocampista dejó en claro que no tiene pensado volver a la institución que lo formó. “Mi tiempo en el club fue ese. Me tocó retirarme en aquel momento y tuve que hacer el sacrificio. Lo que tenía que dar, lo di”, concluyó Almeyda en Radio La Red. Una historia que, al parecer, ya está terminada.