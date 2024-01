Después de arduas negociaciones, Rodrigo Villagra quedó a detalles de convertirse en jugador de River. El mediocampista, de extraordinario nivel en Talleres, se pondrá la banda roja para reforzar un puesto que perdió a Enzo Pérez hace algunas semanas. Federico Girotti, ex hombre del Millo con presente en la T, habló de la transferencia mientras se resuelve su partida.

“Rodrigo es un jugadorazo, muy importante para nuestro esquema. Era lindo tenerlo adentro de la cancha porque sabíamos que siempre respondía y daba todo por el compañero. Si es River, se lo merece; y si es Europa, también”, declaró el 9 en diálogo con ESPN tras el triunfo de los cordobeses ante Huracán.

Además, agregó: “Era un amigo muy cercano hasta que me tocó irme (a San Lorenzo). Me llevaba muy bien con él. A veces me lo cruzo en el club y le dijo que ni lo dude si es River. Me pone muy contento con él”.

Cerrando el asunto, Girotti contó que se animó a darle un consejo a su compañero cuando se encuentran dentro de las instalaciones de Talleres: “El otro día le dije que vaya, que disfrute, que es una camiseta muy linda y la gente también es muy linda. Es el club más grande del país, así que le deseo lo mejor“.

Qué dijo Fassi sobre la salida de Villagra

Tras la victoria ante Huracán, el presidente de Talleres habló de la situación del mediocampista: “Con River hay una excelente relación, aprovechando que estoy en Buenos Aires trataré de juntarme con Matías Patanian y Jorge Brito para poder definirlo y tomar una decisión. Villagra se va a Dinamarca o se va a River”.

“No es que prefiera venderlo afuera. Talleres ha sido muy ecuánime, muy serio en los manejos de venta de los últimos mercados. Buscamos dos cosas fundamentales, que realmente se pague lo que los jugadores valen y tratar de jerarquizarnos lo más que se pueda”, cerró.

Los números de Villagra en Talleres

Tras hacer las inferiores en Rosario Central, el mediocampista de 22 años llegó a Talleres en agosto de 2021. Desde aquel entonces, disputó un total de 119 partidos, no convirtió goles y aportó 3 asistencias.