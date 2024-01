“Ya me cagaste lo de México. Si no me vendés a River, nos tenemos que agarrar a piñas”, habrían sido las palabras de Rodrigo Villagra a Andrés Fassi, presidente de Talleres, según reportó el periodista Germán García Grova. Sí, las últimas semanas del volante fueron letales, y hubo un clima hostil en Córdoba. Incluso, el futbolista no había formado parte de la derrota ante Gimnasia y Esgrima de La Plata en el debut por la Copa de la Liga Profesional.

Los días pasaron, la espuma bajó considerablemente, pero el futuro de Villagra no se definía. Hasta que llegó el momento en el que Fassi acordó todo con River, al menos de palabra, para que en las próximas horas se someta a la revisión médica y se transforme en la segunda incorporación para el equipo que dirige Martín Demichelis.

Si bien no trascendieron los detalles del acuerdo, desde el Millonario le firmarán un vínculo por las próximas 4 temporadas, por lo que su contrato finalizará en diciembre de 2028. Pero en la jornada del miércoles 31 de enero quedará definido el monto de la transacción y si Talleres se llevará algún porcentaje de jugadores que pertenecen a los de Núñez.

El mismo periodista aseguró, por medio de sus redes sociales, que “River y Talleres alcanzaron un acuerdo de palabra por la transferencia de Rodrigo Villagra”, además de que “en la reunión Andrés Fassi – Jorge Brito se volcará todo al papel para comprar la ficha del mediocentro de 22 años”. Justamente, este cónclave se llevará a cabo el último miércoles del mes corriente.

Los dirigentes de River tuvieron una jornada muy movida. Después de haber acordado el arribo de Villagra, también sellaron la negociación con Defensa y Justicia por Agustín Sant’Anna, quien quedó convocado de cara al partido en Florencio Varela frente a Platense, que se disputará este miércoles a las 17:45 horas.

Así como ocurrió con los cordobeses, desde la Comisión Directiva riverplatense acordaron la contratación del uruguayo y lo hicieron de palabra, por lo que en las próximas horas trasladarán todo a un documento legal para que Sant’Anna se realice la revisión médica y firme un contrato hasta el 31 de diciembre de 2027.

Las estadísticas de Agustín Sant’Anna, el nuevo lateral de River

De 26 años, Agustín Sant’Anna afrontó 45 partidos con la camiseta de Defensa y Justicia, con la que anotó 2 goles y aportó 4 asistencias.

Cabe destacar que, desde el momento en que debutó como profesional en la liga uruguaya, completó un total de 208 encuentros, convirtió 18 goles y brindó 19 pases-gol.

El paso de Rodrigo Villagra por Talleres

Rodrigo Villagra, mediocampista de 22 años, hizo las inferiores en Rosario Central y llegó a Talleres en agosto de 2021. Desde aquel entonces, disputó un total de 119 partidos, no convirtió goles y aportó 3 asistencias.