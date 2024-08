Este lunes Exequiel Palacios fue el invitado de Clank! el podcast de Juan Pablo Varsky y entre tantas definiciones contó que estuvo muy cerca de jugar en Inter Miami, equipo en el que hoy militan estrellas como Lionel Messi y Luis Suárez, entre otros.

El mediocampista de la Selección Argentina era una de las figuras de River en 2019 cuando le llegaron dos ofertas a su puerta: “Estaba Bayer Leverkusen e Inter Miami en ese momento e Inter Miami me pagaba más, mucho más”, reveló al explicar por qué se inclinó por el cuadro alemán.

“Pero hubo dos cosas que yo destaqué que el club estaba interesado en mí. Una fue que vinieron a la casa de mi papá, con un traductor, vinieron a hablar conmigo y dijeron, ‘Lo queremos a Pala para que venga a jugar con nosotros’. Y también lo consulté con Javier Pinola que ya estaba en River y había jugado en Alemania y me dijo, ‘No lo pienses, andate a Leverkusen, equipo top, es la liga’. Me dejé llevar mucho por eso que me dijo Javi. Lo analicé con mi familia de que era el momento para irme a Europa y me sentía preparado para dar ese cambio para el otro lado”.

De esa manera, Palacios descartó la opción de Inter Miami en la MLS pero increíblemente al poco tiempo se arrepintió. Es que sus primeros meses en Leverkusen no fueron buenos y rápidamente la pandemia del Covid-19 irrumpió.

“Fue como una piña empezar todo de cero. Llego, juego el primer partido y me lesiono la espalda. Después no jugaba, iba a la concentración y el entrenador me dejaba afuera del banco“, contó sobre aquella primera etapa en Alemania. “Hablaba con mi papá y mi representante de ese momento y yo decía ‘yo voy a ir a hablar a preguntar para qué me trajeron si no juego’. Yo estaba en la concentración y había a veces que me ponía a llorar. Qué estoy haciendo acá, en Alemania, no juego, me estoy cagando de frío, estaba en River donde había ganado todo“, recordó.

En ese marco, no tuvo dudas en plantarse: “Hablé con el entrenador y le pregunté qué era lo que me faltaba para jugar, qué necesitaba porque si me compraron algo me vieron. Era gusto del entrenador que no le gustaba mi forma de jugar. En ese momento estaba Charles Aranguis, el chileno, buen jugador, jugaba siempre, y otro jugador alemán”, comentó.

Finalmente, sobre todo cuando Xavi Alonso tomó las riendas de la dirección técnica, su realidad cambió por completo y se transformó en pieza clave del equipo que logro evitar el descenso, clasificarse a la Europa League, y en la última temporada ganar la Bundesliga por encima del Bayern Múnich.

Exequiel Palacios con Juan Pablo Varsky en Clank!