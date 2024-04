En el marco de la fecha 14 de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional, con un triplete de Facundo Colidio, River se lo dio vuelta a Instituto y lo venció por 3 a 1, logrando así la clasificación a los cuartos de final del certamen como puntero, debido al empate entre Argentinos Juniors y Barracas Central.

Una vez finalizado el encuentro, el entrenador del Millonario, Martín Demichelis, atendió a los medios presentes en conferencia de prensa, en la que se refirió al rendimiento de sus dirigidos, y también palpitó lo que será la próxima instancia del certamen, en la que esperan por conocer a su rival.

Además, en la misma evitó responderle una pregunta a Pablo Sager, periodista de DSports, debido a un encontronazo previo que tuvieron. En esta oportunidad, Sager le preguntó sobre la charla en el vestuario, pero el DT del equipo de Núñez decidió no responderle.

“Lo que le dije a los jugadores va a quedar así. La otra vez me hiciste una pregunta bastante mal intencionada, así que no te voy a contestar, va a quedar ahí. A veces hay un poco de mal intención y me queres dejar en evidencia, yo no te quiero dejar en evidencia a vos. Si te pregunto algunas cosas vas a quedar mal vos”, le comentó.

El anterior cruce entre estos protagonistas, se dio en la fecha 12 de esta Copa de la Liga, cuando River perdió 1 a 0 en su visita a Huracán. En aquella oportunidad, el periodista generó el enojo de Demichelis al consultarle si creía que su mensaje le llegaba a los jugadores.

La buena racha del equipo

“Ganamos el primer partido de visitante en la Libertadores, que no es fácil. Dimos vuelta un partido dificilísimo contra Rosario Central, volvimos a dar vuelta un partido hoy, veníamos de hacer un gran partido también contra Nacional, con un gran esfuerzo físico. Instituto no había tenido partido entre semana y vieron que lo fuimos a buscar, necesitábamos mínimo un empate y dimos vuelta un partido en una cancha que históricamente fue difícil para River”, comenzó el DT valorando el sacrificio de su equipo que logró 4 victorias consecutivas.

La definición del grupo

Por otro lado, Demichelis se refirió al entretiempo, en el que River estaba quedando afuera del certamen: “En la charla técnica antes de venir al estadio le pedí por favor a todos que en el entretiempo no se sepan los otros resultados porque dependía pura y exclusivamente de nosotros y la cabeza tenía que estar puesta acá, no en otro partido. Hicimos lo que teníamos que hacer y terminamos primeros, que es un orgullo, pero eso no te da ninguna ventaja. Cumplimos el segundo objetivo importante del 2024, el primero era ganar la Supercopa. No hay equipo a elegir de la otra zona, porque no hay ventaja deportiva, el año pasado de los cuatro partidos de cuartos de final terminaron 3 por penales, el fútbol argentino es muy competitivo y en este formato cualquiera de los que toque de la otra zona va a ser dificilísimo”.

Además, a falta de la definición de la Zona B, el DT de River fue consultado sobre el posible rival y fue tajante con su respuesta: “Cualquiera de los que nos toque va a ser muy difícil. No puedo darme el privilegio de elegir, a mi me preocupa River y tenemos que seguir mirando para adentro así nos hacemos mejores”.

El partido de Facundo Colidio

“A Colidio lo conocen, puede jugar de varias posiciones, ya sea de punta, detrás de un punta o segundo delantero. Son jugadores que, como le pido a todos, cuanto más se adapte a otras posiciones es mejor para todos. Los goles son amores y nos alegramos porque agarró mucha confianza”, arrancó explicando sobre el delantero que hoy jugó de 9.

Y agregó con respecto a su posición en el esquema táctico: “Con ese esquema de dos delanteros por dentro tienen la impaciencia de venir a buscar y no estirar para generar espacios. En el entretiempo hablamos eso, que estiren y dio resultado porque empezamos a jugar para adelante”.

La lesión de Paulo Díaz

La mancha en esta clasificación del Millonario es la lesión del central chileno, quien en el entretiempo fue reemplazado por Daniel Zabala. Sobre esto, Demichelis comentó: “Paulo Díaz conoce su cuerpo, empezó a sentir un poco pastosa su rodilla, que se operó el año pasado. Es uno de los jugadores que no paró en lo que va del año porque hasta jugó en fecha FIFA. Prefirió levantar la mano y no salir a jugar el segundo tiempo al 50%”.

Los ingresos de Lanzini y Zabala

“Lanzini tuvo la desgracia de lesionarse en pretemporada, le llevó un tiempo porque fue una lesión importante. Me gustó como entró el otro día y como se viene entrenando, por eso en el entretiempo arriesgué con su ingreso por Aliendro, que nos da más equilibrio defensivo. Manu nos puso a jugar para adelante, que era lo que nos faltaba en el primer tiempo. Hoy también entró Zabala en una circunstancia muy difícil y me enorgullece por él. Somos optimistas de que pueda estar Borja”, inició el entrenador del Millonario.

Y sumó destacando al juvenil: “Zabala es uno de los tantos chicos que vimos a lo largo del año pasado, que hizo una buena temporada en Reserva. Decidimos subirlo al plantel, tuvo partidos buenos en los amistosos, hizo un gran partido en Huracán, y luego le tocó esperar porque Paulo Díaz y González Pírez están bien. Es un chico con mucha agresividad, mucho duelo y es rápido. Todo ese tipo de cosas no se compran, él las tiene. Hay que enseñarle cosas de la posición que va a ir adquiriendo. Me alegro de que hoy haya entrado un chico de la cantera. Me quedé sin cambios y lamentablemente no pudieron entrar Ruberto y Mastantuono”.