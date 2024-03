En el marco de la fecha 11 del Grupo A de la Copa de la Liga Profesional, en el Más Monumental, con goles de Claudio Echeverri, Leandro González Pírez y Facundo Colidio, River venció por 3 a 1 a Gimnasia de La Plata, que se puso en ventaja a través de Benjamín Domínguez, y volvió a recuperar el primer puesto.

Una vez finalizado el encuentro, el mismo Echeverri, quien fue elegido como la figura del partido, habló con la transmisión de TNT Sports, en donde se refirió a sus viejos dichos en el Trofeo de Campeones 2023, en los que confirmaba que no iba a renovar su contrato con el Millonario.

“Desde aquella vez decidí no hablar, la verdad que fue algo muy triste porque me expresé muy mal, no lo tenía que haber dicho en un lugar donde habíamos salido campeones y también era la despedida de Enzo”, comenzó explicando el Diablito, afirmando que se equivocó con su declaración.

Además, agregó con respecto a su transferencia al Manchester City: “Siempre fue la mejor decisión para River. No es normal que un chico de 17 años sea vendido por 25 millones de dólares. Era lo mejor para River y obviamente que en ningún momento me iba a ir libre, yo amo a este club y este año voy a dar lo mejor para conseguir el objetivo principal, que es ganar la Copa Libertadores”.

Por otro lado, también se refirió a su estado físico, ya que aún no pudo completar 90 minutos desde su debut en primera: “Todavía no sé muy bien que es, trabajo día a día muy bien, a veces hago doble turno afuera para estar bien físicamente y rendir bien dentro de la cancha. Creo que ya se va a ir acomodando, estamos trabajando muy bien”, comenzó.

Y para cerrar, sumó: “A mí me parece muy raro porque tengo 18 años y no me tengo que acalambrar, pero son cosas que no sé por qué me suceden, pero lo iré mejorando día a día para poder jugar los 90 minutos y seguir dando lo mejor con esta camiseta”.

Leandro González Pírez se refirió a la salida de Echeverri

Luego del partido, el defensor central de River también fue consultado por los dichos de Echeverri, y al respecto comentó: “Hablamos con Claudio, por ahí se dio un mal entendido. Es un chico del club y los más grandes tratamos de ayudarlo. Es difícil cuando pasan tantas cosas de golpe, y le ponen una cámara para que salga a contestar”, comenzó.

Siguiendo con su relato, tiró: “Se malinterpretó lo que dijo, la situación de él en particular, es un jugador de excelente calidad, vino un gigante de Europa que puso la plata por él y es muy difícil después decir que no. Me parece que a River le entra un buen dinero por el jugador y el jugador pidió quedarse, que es un gran gesto. Tratamos de aconsejarlo, cuando pasó lo que pasó le dijimos que esté tranquilo y que deje pasar unos días, porque todo iba a pasar y volver a disfrutar. Fijate como lo siente, que hizo un gol y se puso a llorar. La gente tiene que valorar porque es un chico del club que ama a esta institución”.

Los números de Claudio Echeverri en River

Desde su debut con la camiseta del Millonario, el futbolista de 18 años disputó 13 partidos, de los cuales 5 fueron como titular, y en los mismos anotó un gol y repartió 3 asistencias. Además, se consagró campeón de la Liga Profesional 2023, Trofeo de Campeones 2023 y Supercopa Argentina 2024.