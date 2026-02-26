Es tendencia:
El discurso de 90 segundos con el que Marcelo Gallardo se despidió de River: “Que se pueda reponer para lo que viene”

El Muñeco le dejó un mensaje a los hinchas y al plantel durante su última conferencia de prensa como DT del Millonario.

Por Nahuel De Hoz

Marcelo Gallardo, en su último partido como entrenador de River.
Este jueves por la noche se vivió una jornada histórica en el fútbol argentino con la sentida despedida de Marcelo Gallardo. En la victoria de River por 3-1 frente a Banfield en el Estadio Monumental, se cerró el segundo ciclo del director técnico que marcó un antes y un después en la historia de la institución de Núñez, debido a los malos resultados que se dieron en el último tiempo.

Tal como sucede habitualmente, el entrenador realizó la conferencia de prensa protocolar que diagrama la Liga Profesional de Fútbol al término de cada compromiso. Sin embargo, en esta oportunidad tan especial no respondió preguntas de los periodistas presentes en la sala pero sí se encargó de darle un mensaje a los hinchas, a los dirigentes y también a los jugadores.

Lo cierto es que el Muñeco aprovechó el momento para dejar sus últimas palabras. “Le deseo eso al club, al plantel y a esta dirigencia que se pueda reponer para lo que viene“, manifestó Gallardo como una de las frases más contundentes en su última aparición como director técnico de River delante del micrófono y las cámaras que dijeron presente en la sala.

Marcelo Gallardo, en su último partido como entrenador de River. (Getty Images)

De cara a su próximo paso después de desvincularse definitivamente del Millonario, el Muñeco fue muy claro y no titubeó. “Voy a estar muy pendiente de lo que pase en este club el tiempo que esté afuera“, reveló sin dejar ninguna duda y reafirmando su cariño con el club. “Muchas gracias, que tengan un buen año“, expresó para los periodistas que asistieron a la conferencia.

No conforme con esas declaraciones, el exitoso entrenador redobló la apuesta y fue por más. “A River decirle que mañana tal vez estaré buscando a mi hijo al colegio que viene acá, así que no me voy a despedir“, confesó Marcelo. Luego, Gallardo dejó una frase que demuestra aún más su pasión y soltó: “Esas son las cosas que tiene este lugar mágico. Uno se va, pero no se va nunca“.

Para cerrar su discurso antes de despedirse oficialmente como cara visible del Mundo River, volvió mostrar empatía y se rindió ante los hinchas que lo volvieron a ovacionar como en cada encuentro que se disputa en el Estadio Monumental. “Simplemente agradecer. Gracias a la gente sobretodo por una noche más incondicional“, deslizó Gallardo para culminar sus dichos.

En la despedida de Gallardo, River aplastó a Banfield

