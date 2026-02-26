Es tendencia:
logotipo del encabezado
Torneo Apertura

River vs. Banfield EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por el Torneo Apertura: minuto a minuto

En la despedida de Marcelo Gallardo, el Millonario recibe al Taladro en el Más Monumental.

Los 25 convocados de River para este partido

  • Arqueros: Santiago Beltrán y Franco Jaroszewicz.
  • Defensores: Gonzalo Montiel, Fabricio Bustos, Ulises Giménez, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña, Facundo González, Matías Viña.
  • Volantes: Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Cristian Jaime, Santiago Lencina, Kendry Páez.
  • Delanteros: Facundo Colidio, Maximiliano Salas, Sebastián Driussi, Agustín Ruberto, Joaquín Freitas, Ian Subiabre.
Publicidad

Gallardo cierra su segundo ciclo en River

A un año y medio de su regreso a la institución, el Muñeco decidió ponerle punto final a su segundo ciclo como entrenador de River y es por eso que en el Más Monumental se despedirá de los hinchas frente al Taladro.

Por Marco D'arcangelo

Seguí a Bolavip en Google!
Marcelo Gallardo, entrenador de River.
© GettyMarcelo Gallardo, entrenador de River.

En el marco de la fecha 7 del Grupo B del Torneo Apertura, en el Estadio Más Monumental, River recibe a Banfield en la despedida de Marcelo Gallardo como entrenador. El encuentro comienza a las 19.30, será dirigido por Hernán Mastrángelo y podrá verse a través de TNT Sports.

Marco D'Arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
Toti Pasman

Coudet tiene todo lo necesario para que los hinchas de River se olviden rápidamente de Gallardo

ggrova
German García Grova

Acuerdo de palabra para que Eduardo Coudet sea el próximo técnico de River

Lee también
La posible formación de River
River Plate

La posible formación de River

Alarma en el fútbol argentino por el paro general: los partidos que podrían correr riesgo
Fútbol Argentino

Alarma en el fútbol argentino por el paro general: los partidos que podrían correr riesgo

Independiente vs. Vélez por el Torneo Apertura: todo lo que hay que saber
Fútbol Argentino

Independiente vs. Vélez por el Torneo Apertura: todo lo que hay que saber

¿Llega a la Finalissima? Lautaro Martínez aclara su panorama
Selección Argentina

¿Llega a la Finalissima? Lautaro Martínez aclara su panorama

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo