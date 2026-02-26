En el marco de la fecha 7 del Grupo B del Torneo Apertura, en el Estadio Más Monumental, River recibe a Banfield en la despedida de Marcelo Gallardo como entrenador. El encuentro comienza a las 19.30, será dirigido por Hernán Mastrángelo y podrá verse a través de TNT Sports.
River vs. Banfield EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por el Torneo Apertura: minuto a minuto
En la despedida de Marcelo Gallardo, el Millonario recibe al Taladro en el Más Monumental.
Los 25 convocados de River para este partido
- Arqueros: Santiago Beltrán y Franco Jaroszewicz.
- Defensores: Gonzalo Montiel, Fabricio Bustos, Ulises Giménez, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña, Facundo González, Matías Viña.
- Volantes: Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Cristian Jaime, Santiago Lencina, Kendry Páez.
- Delanteros: Facundo Colidio, Maximiliano Salas, Sebastián Driussi, Agustín Ruberto, Joaquín Freitas, Ian Subiabre.
Gallardo cierra su segundo ciclo en River
A un año y medio de su regreso a la institución, el Muñeco decidió ponerle punto final a su segundo ciclo como entrenador de River y es por eso que en el Más Monumental se despedirá de los hinchas frente al Taladro.
La posible formación de River
