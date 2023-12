En el mundo River están que arden por los dichos de Claudio Echeverri, quien aseguró que no renovará su contrato con la institución. Si bien no indicó que se marchará con el pase en su poder y no le dejará dinero a las arcas riverplatenses, sus palabras no cayeron para nada bien entre los hinchas, y mucho menos en el seno dirigencial.

Hasta hace algunos meses, los fanáticos de River estaban en contra de Martín Demichelis porque no le daba continuidad al Diablito, quien la rompía con la camiseta de la Selección Argentina Sub-17 y pedía pista en el plantel profesional del flamante vencedor del Trofeo de Campeones. Pero tras sus dichos todo se dio vuelta. Y ahora que todo está muy caldeado, quien le echó leña al fuego fue Yonathan, el hermano del chaqueño.

A través de su cuenta de Facebook, el hermano del Diablito se encargó de compartir dos posteos. En primera instancia, felicitó al extremo por la consagración que se dio en Santiago del Estero, pero luego fue muy picante y destrozó a Demichelis.

“Cuando un jugador está para jugar tiene que sumar minutos, no comerse 4 meses en el banco” , manifestó Yonathan Echeverri para dejar bien en claro que la relación para con el entrenador no es la mejor y que desperdició muchísimo tiempo del talento del futbolista de 17 años. Tremendo.

Los dichos de Echeverri sobre su renovación

“Mi representante habló con el presidente, se hablaron muchas cosas que mi representante no atendía las llamadas pero siempre estuvimos en contacto. No voy a renovar pero me voy a quedar un año o seis meses para disfrutar acá, después vemos qué pasa. No voy a renovar, pero sí me voy a quedar”, esbozó Claudio Echeverri en diálogo con ESPN.

Los números de Claudio Echeverri en River

En total el Diablito disputó 6 partidos con la camiseta de River, en los que no anotó goles y aportó una asistencia, además de ganar dos títulos.

¿De cuánto es la cláusula de rescisión del Diablito Echeverri?

La cláusula de salida del volante ofensivo es de 25 millones de dólares.