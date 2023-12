La destacada producción de Claudio Echeverri con la Selección Argentina en el Mundial Sub 17 de Indonesia, especialmente su actuación estelar anotándose un hattrick en cuartos de final ente Brasil, le valió la confirmación del interés de poderosos equipos europeos en su fichaje cuando apenas lleva disputados un puñado de minutos en la Primera División de River.

El riesgo para el Millonario no solo radica en que la cláusula de rescisión fijada en 25 millones de euros no representa la más mínima dificultad económica para equipos de la talla de Manchester City, Chelsea, Real Madrid o Barcelona, que son solo algunos de los interesados, sino en que todavía no se ha negociado la renovación de un contrato que vence en diciembre del año próximo. Días atrás, el presidente Jorge Brito expresó que el representante del Diablito se comprometió a resolverlo antes de fin de año, pero hasta que eso no suceda no habrá tranquilidad.

En relación al futuro de quien es considerado uno de los más grandes proyectos del fútbol argentino, que de permanecer en River seguramente tendrá mucha más continuidad en 2024, se expresó Enzo Francescoli, aconsejando al jugador pero también dejando en claro la postura del club para que no haya ningún tipo de especulación.

“Estamos tratando de renovarle el contrato. Él mismo debe reflexionar acerca de que los últimos jugadores que han hecho no solo un gran paso por River y han entrado en Europa casi como por su casa fueron Julián (Álvarez), Enzo (Fernández) y Beltrán, jugadores que fueron a un ritmo tranquilo”, comenzó diciendo el mánager del club aconsejando al Diablito no apresurar una salida rumbo a Europa.

“¿Si se puede ir hoy? Obvio que se puede ir. Las condiciones las tiene y todos lo saben, se ha visto en el Mundial. Pero él debe estar tranquilo de que si River algo ha hecho bien fue cuidar a los jóvenes y hacerlos crecer. Claudio es un jugador maravilloso, como Ruberto, Subiabre. Deben tener un camino en el club con tranquilidad”, agregó.

¿Qué intención tiene River con Echeverri?

Desde el club se está buscando extender el contrato que finaliza en diciembre de 2024, dando lugar a un incremento salarial que a la vez permita subir su cláusula de rescisión a 50 millones. En lo inmediato, Martín Demichelis lo llevará a la pretemporada que el plantel de Primera División realizará en Estados Unidos y de contar con él para el inicio de la competencia oficial buscará darle mayor rodaje del que tuvo este año.

Brito aclaró la situación con Echeverri

Jorge Brito, presidente de River, dijo confiar en la palabra del representante de Echeverri que, para mayor seguridad, expuso públicamente en diálogo con TyC Sports. “Estoy convencido de que el tema de Echeverri se resolverá de acá a fin de año. Así me lo dijo su representante. Habíamos quedado en charlar esto antes del Mundial, pero no queríamos entorpecer ese viaje y le fue bárbaro. Estamos acompañando todo el proceso de crecimiento de Claudio y espero que estos días tengamos noticias”, señaló.