Pasaron las semanas en donde se sembró la duda acerca del juego del River de Martín Demichelis. Los dos empates en fila, ante Sporting Cristal y Vélez, quedaron sepultados por grandes actuaciones como las vistas contra Fluminense y Defensa y Justicia, generando un clima de mayor confianza en Núñez cuando se asoma el final del primer semestre de 2023.

Con ciertos jugadores ocurrió algo similar. Esequiel Barco, Pablo Solari y Lucas Beltrán, por nombrar algunos, sacaron lo mejor de sus versiones en los últimos días y parecen piezas inamovibles en el Millonario. No obstante, hay casos en los que parece haber un retroceso en cuanto al rendimiento durante las competencias que actualmente disputa River.

Uno de los más aplaudidos ante el Halcón fue Marcelo Andrés Herrera, quien jugó, quizás, su mejor partido con la camiseta de La Banda. Es por eso que, ante la inminente recuperación de Enzo Díaz, el Cuerpo Técnico analiza la posibilidad de quitar del XI a uno de los jugadores más laureados del plantel y del último tiempo en River.

“Sé que en el CT evalúan que el momento de Casco hoy no está siendo el que pretenden. Si Herrera logra esa continuidad, no me sorprendería que en algún momento…”, soltó con algo de suspenso el periodista Nicolás Distasio en ESPN F12. Sería una rareza verlo al lateral fuera del once inicial, pero hoy es una posibilidad debido al buen momento de otros jugadores en dicha posición. Decide Demichelis.