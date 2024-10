El ex defensor, ganador de tres títulos con El Millonario, puso en duda al campeón del mundo con la Selección Argentina, que viene de ser titular ante Venezuela.

El inesperado palo de un ex River a Germán Pezzella: "Si te volvés de Europa es por algo"

Que la llegada de Germán Pezzella desde Betis jerarquizó la defensa de River se confirma con la decisión de Marcelo Gallardo de afianzarlo como titular. Que sus rendimientos han estado a la altura de esa responsabilidad también se plasma en la de Lionel Scaloni de incluirlo desde el inicio en el último duelo de la Selección Argentina ante Venezuela.

Sin embargo, hay un ex defensor, con pasado en El Millonario, que no parece estar convencido con el nivel actual del zaguero y lo hizo saber con declaraciones que, a juzgar por su presente, resultaron inesperadas. Se trata de Roberto Trotta, quien también fue líder del Vélez que conquistó Copa Libertadores e Intercontinental en 1994.

“Pezzella es un buen central, no creo que de los mejores del mundo. Si te volvés de Europa es por algo. O no podés rendir de la misma forma o no podés rendir en un club europeo”, señaló al referirse al defensor de 33 años, pasando por alto que el deseo del Betis era retenerlo por considerarlo un futbolista clave.

Para poner de manifiesto su valoración personal, Trotta puso por encima del campeón del mundo con Argentina a otro defensor de River y a uno que estuvo a un paso de llegar en el último mercado: “Paulo Díaz y Valentín Gómez me gustan más que Pezzella. Son más mi estilo”, expresó durante la entrevista que concedió a Super Mitre Deportivo.

Germán Pezzella es un nombre fijo para Gallardo.

Gallardo, en la vereda opuesta

Las decisiones de Marcelo Gallardo demuestran por sí solas que su valoración de Germán Pezzella es muy diferente de la que hace Roberto Trotta. De hecho, el también jugador de la Selección Argentina es el segundo futbolista que más jugó en los 12 partidos oficiales que lleva su segundo ciclo como entrenador del club.

En total, Pezzella tuvo 897 minutos de juego, habiendo participado en 11 de esos 12 encuentros y siendo titular en 10 de ellos. La única vez que fue al banco, en el Superclásico ante Boca, fue por la decisión del Muñeco de reservar a algunos de sus mejores hombres a días de afrontar la revancha de cuartos de final de Copa Libertadores ante Colo Colo.

El único jugador que disputó con Marcelo Gallardo más minutos que Germán Pezzella fue Franco Armani, con un total de 900, por lo que el zaguero es el futbolista de campo que más ha elegido el Muñeco, seguido por Fabricio Bustos, con un total de 832 minutos disputados.