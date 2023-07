El motivo por el que River todavía NO anunció a Funes Mori

Arrancó julio y los equipos de la Liga Profesional ya pueden moverse en el mercado de pases en busca de nuevos refuerzos. A priori, River aparece como uno de los grandes protagonistas en la ventana de transferencias, dado que consiguió su pase a octavos de final de la CONMEBOL Libertadores 2023 y, con el objetivo de alzarse con el trofeo, intentará adquirir nombres de jerarquía.

Uno de los primeros en llegar será Ramiro Funes Mori. El central zurdo vivió una fugaz etapa en Cruz Azul y acabó su contrato este 30 de junio, a pocas semanas de haber finalizado la temporada en el fútbol mexicano. En un abrir y cerrar de ojos, el representante del jugador y la dirigencia en Núñez se pusieron de acuerdo con los números del vínculo y la firma está a la vuelta de la esquina, pero todavía no se formalizó la contratación y se conoció el motivo.

Los hinchas del Millo esperaban ver la oficialización del regreso del Mellizo tras haber vencido a The Strongest, pero Funes Mori ni siquiera se encuentra en nuestro país para poner el autógrafo en su nuevo contrato. Según pudo detallar el diario Olé durante este domingo, el defensor central “está con trámites personales en México” y, hasta no solucionarlos, no volará hacia territorio argentino para ultimar los detalles de su vuelta a River.

El ex Al-Nassr se vinculará con La Banda hasta diciembre de 2026, según lo arreglado con su representante, y resta conocer de qué forma se adquirirán los servicios del jugador que llega con el pase en su poder. Según explica Olé, hay dos opciones en estos casos: “se efectúa la compra del pase como sucedió con Salomón Rondón, entre otros, o se utiliza otra ingeniería financiera para satisfacer las pretensiones económicas de Funes Mori, que según afirman en Núñez no serían elevadas“. De todas formas, es inminente el anuncio de River.