Sin dudas será el bombazo del mercado de pases del Fútbol Argentino. Marcos Acuña, que hace menos de dos años fue una de las piezas de la Selección Argentina campeona del mundo en Qatar, se transformará, inesperadamente, en nuevo refuerzo de un River que está en plena reconstrucción con el reciente regreso de Marcelo Gallardo.

Lo cierto es que la directiva del Millonario supo ver y aprovechar la relación del neuquino con el Sevilla, la cual no es la mejor ni mucho menos, ni con las autoridades ni con los hinchas del club andaluz. Por eso, desde Núñez prácticamente no encontraron oposición para ponerse de acuerdo con los números. Incluso, el protagonista arribará al país en las próximas horas.

¿Qué generó la tensión entre Marcos Acuña y el Sevilla? Las reiteradas lesiones del lateral durante la temporada 2023/2024. Es que entre agosto del 2023 y agosto de este año, el ex Ferro y Racing padeció: contusión de cadera en tres oportunidades, problemas musculares en dos ocasiones y una contusión del tendón de Aquiles.

Estos recurrentes contratiempos físicos hicieron que, durante ese proceso, Acuña estuviera, en total, 107 días inactivo y, por consiguiente, se perdiera 18 partidos del Sevilla entre sus compromisos por LaLiga, la Copa del Rey y la fase de grupos de la UEFA Champions League (en otras palabras, casi media temporada dado de baja).

Marcos Acuña se perdió 18 partidos del Sevilla en la temporada 2023/2024.

Además, por la misma causa, no pudo ser convocado por Lionel Scaloni para los partidos que la Selección Argentina debió disputar por la primera y segunda fecha de las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, frente a Ecuador en el Estadio Monumental y frente a Bolivia en el Estadio Hernando Siles de La Paz.

Sevilla prefirió transferirlo ahora a Marcos Acuña para que no se fuera libre en 2025

El contrato de Marcos Acuña con el Sevilla vencía a mediados del 2025. Por lo que si no transfería al lateral izquierdo en este mercado de pases, el año que viene podía no renovar el vínculo y salir con el pase en su poder. Es decir, el elenco español no iba a recibir ningún tipo de resarcimiento económico.

River se arma de cara al Mundial de Clubes 2025

Además de las urgencias que tiene River con la Liga Profesional de Fútbol de Argentina y la Copa Libertadores, las incorporaciones de renombre como Jeremías Ledesma, Germán Pezzella, Maximiliano Meza y Marcos Acuña, lo perfilan para competir seriamente en el Mundial de Clubes de la FIFA de Estados Unidos 2025.