Mientras River encara un decisivo final de semestre, donde buscará la clasificación a octavos de final de la CONMEBOL Libertadores y el título de Liga Profesional, la dirigencia recibió el llamado directo desde Flamengo para sentarse a negociar por Nicolás De La Cruz. El uruguayo habría recibido una promesa de venta al momento de renovar con el Millonario y todo indica que su salida podría darse en este mercado.

La primera respuesta desde Núñez fue contundente: no habrá decisión final hasta que no se termine la fase de grupos de la Libertadores. En caso de que el equipo de Martín Demichelis avance de ronda, River intentará retener al mediocampista charrúa para que finalice la Copa con La Banda. De lo contrario, en caso de darse un resultado negativo contra The Strongest, habrá vía libre para la salida de De La Cruz.

La situación parecía quedarse en espera hasta la fecha 6 de la fase de grupos de la Libertadores, pero desde Brasil informan que el entorno del uruguayo prepara un plan para presionar al Millo cuando ya el jugador cerró los números de su contrato en el Mengao. “De la Cruz y sus representantes pretenden forzar a River para que acepte la oferta del Flamengo y sea vendido“, detalló la periodista de GOAL, Raísa Simplício, quien viene siguiendo de cerca la trama.

Mientras tanto, el charrúa se encuentra sumando cada vez más minutos tras recuperarse de su lesión y la principal novedad para Flamengo es que De La Cruz jugó cinco partidos de forma consecutiva por primera vez en el 2023, un escenario improbable hace meses atrás cuando las dificultades físicas truncaban la regularidad del futbolista en River. Es por eso que desde Río de Janeiro harán todo lo posible para acelerar el proceso y contar con el volante para jugar los octavos de final de la CONMEBOL Libertadores.