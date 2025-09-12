El plan de Gallardo vs. Estudiantes con los jugadores de River que participaron de las Eliminatorias

Se fue la última doble fecha de Eliminatorias en Conmebol, que tuvo para River una importante cantidad de futbolistas vinculados a sus respectivas selecciones, y Marcelo Gallardo está listo para volver al ruedo con un plantel al que se le viene por delante una intensa seguidilla de partidos entre Torneo Clausura, cuartos de final de la Copa Libertadores y cuartos de la Copa Argentina.

Habiendo recibido ya a todos los seleccionados, el DT comenzó a definir la alineación titular con la que saldrá a hacer frente a Estudiantes de La Plata en su visita de este sábado, desde las 19.00, por la octava fecha del Clausura 2025 de la Copa de la Liga y la mayoría de estos no entra en los planes.

Solo dos de los seis futbolistas de River que participaron de las Eliminatorias se entrenaron miércoles y jueves, precisamente los que estuvieron vinculados a la Selección Argentina: Gonzalo Montiel, que fue titular ante Ecuador; y Marcos Acuña, que no sumó minutos en ninguno de los dos encuentros. En ambos casos, cuentan con chances de jugar desde el inicio en tierras platenses.

Distinta es la situación de los involucrados a la Selección Colombia, Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño; así como de Matías Galarza que reportó con Paraguay y Paulo Díaz que lo hizo con Chile. Todos ellos entrenaron solo el jueves y esto sería motivo suficiente para que no sean parte de la alineación titular.

Gallardo define los últimos detalles para la visita a Estudiantes. (Foto de Getty).

La probable formación de River vs. Estudiantes

Aunque la formación se dará a conocer de manera oficial horas antes del partido, Marcelo Gallardo tendría decidido salir a la cancha con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Nacho Fernández, Santiago Lencina; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.

Los minutos de participación de cada seleccionado

Paulo Díaz fue el futbolista que más minutos sumó en la doble fecha de Eliminatorias Conmebol, ya que disputó de inicio a fin los dos encuentros de la Selección de Chile, ante Brasil y Uruguay. Entre los involucrados a la Selección Argentina, Acuña no registró ni un minuto de juego y Gonzalo Montiel los 68 que disputó ante Ecuador, pues no había ingresado ante Venezuela.

Matías Galarza, autor del golazo que cerró las Eliminatorias para Paraguay, tuvo 75 minutos de acción entre los dos partidos. En Colombia, Castaño no participó ante Bolivia y sumó 77 minutos ante Venezuela; mientras que Juan Fernando Quintero acumuló 52 minutos ingresando desde el banco de suplentes en ambos encuentros.