En un mercado de pases del futbol argentino plagado de bombas, una de ellas sin dudas es la vuelta de Manuel Lanzini, libre del West Ham de Inglaterra a River, a préstamo por un año, sin cargo ni opción de compra, para sumarse de cara a la Copa de la Liga y unos hipotéticos cuartos de final de Copa Libertadores.

Tras ser presentado en las redes sociales del Millonario, el volante ofensivo de 30 años se encuentra en sus últimos días de vacaciones en España, para luego viajar a Argentina la próxima semana y sumarse a los entrenamientos con el plantel comandado por Martín Demichelis.

En su cuenta de Instagram, Lanzini publicó una historia que enloqueció a los hinchas de River. La misma, es un video de su hijo más chico, corriendo por la casa con una bata blanca, con el escudo del Millonario y escribió: “Hay alguien que está más emocionado que nosotros”.

Rápidamente, los hinchas de River hicieron eco de este video, enloquecidos por la llegada de un refuerzo de jerarquía que podría ser muy importante en la búsqueda de una nueva Copa Libertadores. “Me quiebro”, “Lanzini vuelve a river, no me lo creo todavía”,“Que lindo ser de River”, fueron algunos comentarios.

El próximo partido de River

El equipo de Martín Demichelis jugará este martes 8 de agosto frente a SC Internacional a las 21.00 hs. en el Estadio Beira Rio, por los octavos de final (vuelta) de la Copa CONMEBOL Libertadores 2023.

¿Dónde ver los partidos de River Plate en vivo?

Los encuentros de River Plate en la Copa Libertadores de América se pueden disfrutar en vivo por la plataforma Star+.