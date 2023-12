Enzo Pérez le puso fin a su ciclo como jugador de River conquistando un nuevo título gracias a la victoria 2-0 ante Rosario Central en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, para levantar el Trofeo de Campeones. Como capitán y visiblemente emocionado desde el inicio del encuentro, el mediocampista recibió por última vez el cariño de los hinchas del Millonario en una cancha y ahora le tocará evaluar qué rumbo emprenderá su carrera.

La noche de grandes emociones, porque también fue la despedida de otros futbolistas que hicieron historia en el club como Jonatan Maidana y Nicolás de la Cruz, se prolongó luego a las redes sociales, donde fue el propio hijo del exjugador de la Selección Argentina, mundialista en Brasil 2014 y Rusia 2018, el que se encargó de conmover a los hinchas del Millonario con un mensaje.

“Gracias por todo lo que hiciste por River y por nosotros. Gracias por hacerme hincha de River, me hiciste el hijo más feliz de todos. Estoy muy feliz de que hayas cumplido tu sueño y el mío también, porque disfruto verte jugar y mucho más en River, pero bueno, ahora toca una nueva etapa. No tengo muchas palabras más para decirte porque esto me duele a mí también como hincha e hijo“, escribió Santi Pérez en una historia de Instagram.

La emoción del propio jugador había quedado de manifiesto en la última conferencia de prensa que ofreció como parte del Millonario. “Desde chico siempre soñé jugar con esta camiseta. Me quiero ir con los lindos recuerdos y en paz, con la tranquilidad de haber dejado todo como jugador. A la gente le quiero decir que voy a extrañar cada ovación, el cariño y el respeto que me dieron desde el primer día. No tengan duda de eso”, manifestó con la voz quebrada.

¿Cómo seguirá la carrera de Enzo Pérez?

Aunque sus 37 años lo ponen más cerca del final de una exitosa carrera profesional a Enzo Pérez no le faltan las propuestas para evaluar cuál será su siguiente paso tras brindarle los últimos seis años de su vida al club del cual es hincha confeso. Entre esas opciones, varias están vinculadas a un costado sentimental que podría hacer incluso más difícil la toma de una decisión.

Estudiantes de La Plata, club en el que militó durante cinco temporadas y con el que logró ganar la Copa Libertadores en 2009, dirigido por Alejandro Sabella, ya le hizo llegar una propuesta formal. También lo esperan en Deportivo Maipú, club en el que se formó y que se quedó a un pasito del ascenso a Primera División en la presente temporada, siendo derrotado por Riestra en la final.

Entre las opciones que ofrecen territorios desconocidos para él, sin dudas Al Ittihad de Arabia Saudita cuenta con la ventaja de tener como cabeza de grupo a Marcelo Gallardo, con quien vivió años dorados en River y la inolvidable conquista de la Copa Libertadores 2018 derrotando a Boca en una histórica final de vuelta disputada en el Santiago Bernabéu de Madrid. Ayer, el periodista Germán García Grova había avanzado que ya se abrió un canal de diálogo entre las partes. También hubo un ofrecimiento desde el fútbol de Malasia, que parecería ser la opción menos tentadora para el mediocampista.

Los números de Enzo Pérez en River

Desde su arribo en junio de 2017, procedente del Valencia de España, hasta la final del Trofeo de Campeones, Enzo Pérez disputó un total de 241 partidos con la camiseta de River, uno de ellos vistiéndose de arquero por Copa Libertadores, en los que aportó 6 goles y 10 asistencias. Conquistó con el club un total de 10 títulos, ocho de ellos con Marcelo Gallardo como entrenador y los dos restantes este año, con Martín Demichelis. El más destacado es sin dudas el de la Copa Libertadores 2018, por la histórica final ante Boca que terminó definiéndose en el Estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid.