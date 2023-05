Ya pasaron un par de días del triunfo de River en el Superclásico y, luego de ese escandaloso final, empezaron a bajar los decibeles de un lado y de otro. En las últimas horas, varios jugadores del Millonario dialogaron con la prensa y analizar más tranquilos el triunfo ante Boca. Uno de ellos fue Miguel Ángel Borja.

El autor del único gol de la tarde de domingo en el Monumental habló de cómo se siente después de la victoria: “Feliz, agradecido con Dios, con todos los compañeros que me tenían mucha fe cuando cogí la pelota. Me lo decían todos después del partido“.

“Después llegué a casa y la felicidad de mi familia, de mis amigos es muy importante, muy bonito cómo ellos vivieron esos momentos de mucha tensión. Decían que les temblaban las piernas, pero bueno, creo que Dios me respaldó en un momento importante”, agregó el colombiano.

“¿Lo tenías estudiado a Chiquito Romero?”, le preguntaron al 9, que fue sincero: “No, no lo estudié, no sabía, solamente la tenía clara yo. Y Petroli (tercer arquero de River) también. Petroli me dijo que si él era del arquero me lo iba a tapar porque sabía que iba para allá”.

Después de eso, Borja soltó un gran elogio para el 1 de Boca: “Creo que que enfrente a un gran arquero, sabemos la talla que tiene. Quiero también resaltar la gran persona que es dentro del campo juego, cómo se manejó en un momento tan clave, cómo llegó después y le habló a Pala. Yo creo que eso habla mucho de la grandeza de un jugador”.