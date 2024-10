El sugerente posteo del Burrito Ortega con dos jugadores de River que Gallardo no usó ante Atlético Mineiro: "Nos vemos en el Monumental"

River sufrió un durísimo golpe en la ida de las semis de la Copa Libertadores y perdió por 3 a 0 ante Atlético Mineiro en Belo Horizonte. Marcelo Gallardo optó por una formación con cinco defensores y dejó de lado varios futbolistas que venían teniendo minutos en los partidos previos al del pasado martes. Incluso, más de uno vio los 90 minutos desde el banco de suplentes y generó repercusión entre los hinchas millonarios.

Uno de ellos fue ni más ni menos que Ariel Ortega. El Burrito, más allá de ser un ídolo de la institución de Núñez, también es un reconocido fanático riverplatense. En las horas posteriores al partido que terminó en derrota por 3 a 0 contra River, el jujeño realizó un sugerente posteo relacionado con un pedido implícito para Marcelo Gallardo.

En su cuenta de Instagram, Ortega publicó una foto de Franco Mastantuono y de Claudio Echeverri abrazados y escribió como comentario un contundente “nos vemos en el Monumental“. Los dos juveniles de River no fueron utilizados por Gallardo en el encuentro de ida de las semifinales de la Libertadores, y el Burrito los pidió para la vuelta en un partido en el que el Millonario tendrá que revertir una serie que tiene 3 a 0 abajo en 90 minutos.

Así como el Burrito -y varios hinchas de River- piden a los dos volantes creativos sub 20 como titulares en la vuelta de las semis la próxima semana, el entrenador millonario mostró consciencia de que su equipo tendrá que hacer “un partido perfecto” para quedarse con la serie y con el consecuente pase a la final de la Copa Libertadores 2024.

El sugerente posteo de Ortega

¿Por qué no jugaron Franco Mastantuono ni Claudio Echeverri ante Atlético Mineiro?

Marcelo Gallardo optó por colocar de arranque una formación con cinco defensores, tres volantes centrales y dos delanteros en el Arena MRV ante Atlético Mineiro. Dicho esquema dejaba afuera del planteo inicial a jugadores más ofensivos como Mastantuono, Echeverri, Manuel Lanzini y Maximiliano Meza.

A la hora de hacer cambios, el DT hizo variantes en las mismas posiciones y en el mediocampo dispuso de jugadores con más experiencia como Lanzini y Meza. Por ese motivo, los dos juveniles vieron los 90 minutos desde el banco de suplentes.

El “partido perfecto” que tiene que hacer River en la vuelta, según Gallardo

Marcelo Gallardo reconoció en rueda de prensa que nada de lo que se había planificado para el partido salió en casa de Atlético Mineiro, por lo que planteó que River deberá cambiar su imagen por completo para ilusionarse con remontar la serie en el Estadio Monumental.

“Es difícil hacer un análisis porque nada fluyó, no se manifestó lo que habíamos pensado. Fuimos un equipo sufrió en todas las líneas y con un rival con jerarquía la pagas caro. No fuimos el equipo duro que queríamos ser, y eso el rival lo vio lo aprovechó. No hay mucho análisis el partido después de eso”, señaló.

Y agregó: “Tendremos que resolver y jugar un partido perfecto en todas las líneas para intentar dar vuelta este resultado. Nada es imposible, pero tenemos que jugar un partido perfecto. Después de esta desilusión y bronca, hay que tratar de masticar para enfocarnos en lo que viene. Claramente debemos reflexionar sobre el partido que no pudimos jugar hoy y hacer todo lo contrario para la vuelta, no queda otra”.

Qué necesita River para eliminar a Atlético Mineiro

Tras sufrir una dura goleada por 0-3 en Belo Horizonte, River necesitará ganarle al Atlético Mineiro por más de tres tantos de diferencia si quiere avanzar a la final sin tener que pasar por la tanda de los penales. Estos son los escenarios:

River 2-0 Atlético Mineiro: pasa Atlético Mineiro

River 3-0 Atlético Mineiro: penales

River 4-0 Atlético Mineiro: pasa River

Fecha, horario y sede del partido de vuelta entre River y Atlético Mineiro

El partido de vuelta entre River y Atlético Mineiro, en el marco de las semifinales de la Copa Libertadores 2024, se jugará el próximo martes 29 de octubre en el Monumental de Núñez, encuentro que está pautado para las 21:30 horas (ARG). El duelo será transmitido por Disney+.