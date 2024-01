Dejando atrás lo que fue el empate 1 a 1 ante Argentinos Juniors como local en su debut en la Copa de la Liga Profesional, River sigue trabajando en el mercado de pases, en el que solamente cerró a Nicolás Fonseca y busca por lo menos dos jugadores más para encarar el primer semestre de la temporada.

Uno de los principales apuntados por la dirigencia del Millonario para sumar al plantel, es el lateral derecho uruguayo de Defensa y Justicia, Agustín Sant’Anna, por quien viene negociando desde hace días, llegando a un acuerdo con el jugador, pero no así con el elenco de Florencio Varela.

Luego de que el futbolista se haya plantado ante la dirigencia y el cuerpo técnico del Halcón de Varela, por lo que no jugó en la derrota ante Godoy Cruz por 2 a 0, el presidente de Defensa y Justicia, Diego Lemme, rompió el silencio en diálogo con TyC Sports, en donde se mostró molesto con la actitud del jugador.

“Es la primera vez que se nos planta un jugador. Trato de comprender lo de Agustín, que con su edad le mueva el piso. Me parece que tomamos la mejor decisión, porque tampoco era un no para River. Nosotros le dimos el monto por el cual el jugador podía salir y River dijo que era alto. Agustín me trasladó a mí un día antes del partido con Godoy Cruz su deseo de salir”, comenzó explicando.

Siguiendo por la misma línea, confesó que la decisión del jugador no cayó bien en el club: “Me imagino que para el cuerpo técnico y sus compañeros no habrá caído bien que no haya jugado con Godoy Cruz. Hoy seguramente vamos a charlar después del entrenamiento con Agustín”.

Y cerró de manera contundente: “Agustín ahora tiene que hacerse cargo de la decisión que tomó y pedir disculpas a los hinchas, socios y cuerpo técnico porque nosotros le hemos dado todo, lo compramos y le dimos la posibilidad de mostrarse”.

La negociación con River

“Cuando aparece el real interés de River por Agustín, a pesar de que nosotros lo habíamos comprado y habíamos quedado que iba a salir en el mercado de junio, el jugador que veía bien eso, lógicamente ante el pedido de River le pusimos un valor que para nosotros era la única chance de darle la posibilidad a River y al jugador que se de ahora. River la consideró alta y ofreció una cifra por la que le respondimos que no iba a salir”, explicó contando que están plantados en un precio para dejar salir al jugador.

Además, confesó que el Millonario intentó cederle jugadores, pero esto no fue aceptado: “River ofreció el préstamo de jugadores, pero en ningún momento fue la intención de Defensa”. Y agregó: “Se va a dar su salida si la negociación nos cierra a todos. Creo que River, por la postura que vi, se va a quedar en el ofrecimiento que hizo, y el viernes les comuniqué que el jugador no iba a salir”.

Por último, comentó: “La idea es no cortarle la carrera a los jugadores, siempre y cuando nos cierre a todas las partes. Ahora una de las partes no estaba del todo conforme, con la realidad de que es un jugador, que a dos días de arrancar el torneo no conseguíamos reemplazante. Si le cuesta a River conseguir refuerzos, imaginate lo que nos queda a los demás”.