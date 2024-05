Erik Lamela se despidió de Sevilla tras tres temporadas en la institución española y se convirtió en agente libre mientras se recupera de una lesión en el pie que lo marginó en el final de la temporada. Al momento de su despedida, el conjunto andaluz le permitió hacer una conferencia de prensa en la que también habló de su futuro, el cual por ahora es incierto.

En base a un testimonio suyo, en las últimas horas circuló un rumor instalado por la cuenta oficial de TikTok de Argentinos Juniors. En una parte de su despedida en Sevilla, Lamela soltaba: “El club que me quiera tendrá que contactar conmigo y si yo veo que hay interés, voy a poner de mi lado, obviamente el mío“. El Bicho de La Paternal se jugó un pleno realizó un video con dicha frase, candidateándose a ser un posible destino para el ex Tottenham y Roma.

Este jueves, apenas arribó al país, Lamela fue consultado acerca de su futuro y de esta cuestión de Argentinos Juniors. Allí, el enganche devenido en extremo no dio vueltas y le metió presión a River respecto a su próximo equipo. “No me contactó nadie, pero me mandaron lo de Argentinos. Les agradezco mucho, pero en el único club argentino que jugaría es en River“.

Además, el futbolista de 32 años habló acerca de la intención de volver al Millonario, ya que su nombre fue vinculado como posible refuerzo para Martín Demichelis. Sin rodeos, Lamela señaló: “A River lo llevo en mi corazón. Lo primero que queiro es recuperarme de la lesión y estar bien, después de eso veremos. Hasta ahora no me llamó nadie, vivo el día a día y apunto a recuperarme bien primero“. ¿Qué será de su futuro?

La frase de Lamela sobre su posible regreso a River y los clubes que lo buscan

En la despedida que le hicieron en Sevilla, Erik Lamela sentenció: “Sinceramente, no quiero crear falsas expectativas. Estoy en un momento donde solamente pienso en recuperarme de esta pequeña lesión. Ya empiezo a correr estos días, tengo todas las vacaciones para prepararme bien de cara una próxima pretemporada“.

Además del Millonario, los clubes que pretenden a Erik Lamela son Corinthians y Besiktas.

Los números de Erik Lamela en Sevilla

Desde su llegada al equipo español a mediados del 2021, el mediocampista ofensivo argentino lleva disputados un total de 91 partidos, en los que anotó 16 goles y aportó 7 asistencias. Además, fue expulsado en una oportunidad y se consagró campeón de la UEFA Europa League 2022/23.

El paso de Erik Lamela por River

Surgió de las Divisiones Inferiores y debutó como profesional en 2008. Con la camiseta de River se mantuvo hasta 2011, momento en el que se marchó hacia AS Roma. Lo hizo luego de 36 partidos, 4 goles y 6 asistencias. Además, con el Millonario tuvo la desgracia de descender a la antigua Primera B Nacional, la Segunda División del fútbol argentino.