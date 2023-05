En principio, la posible vuelta de Ramiro Funes Mori a River es una gran noticia para el club. El central, campeón de la Copa Libertadores 2015, tuvo un gran paso por la institución y llegaría para reforzar un punto débil para el equipo de Martín Demichelis. Con 32 años, el Mellizo volvería a ponerse la banda roja buscando alcanzar esa gran versión que lo llevó a la Selección Argentina.

Si hacemos memoria, aquel Ramiro tenía unas condiciones extraordinarias para el estilo de juego del Millonario: zurdo, rápido, buena salida y gran juego aéreo. Sin embargo, los hinchas del Cruz Azul aseguran que está lejísimos de esa versión. Así lo manifestaron en las redes sociales, donde se encargaron de advertir al pueblo riverplatense.

En el posteo que realizó el conjunto mexicano anunciando la salida del defensor, aparecieron varios simpatizantes hasta celebrando el anuncio. “Se esperaba más de él”, soltó un aficionado en las respuestas del tuit. Los palos más duros llegaron luego de la pregunta que hizo un hincha argentino.

“¿Algún mexicano serio que me me pueda decir qué tan bueno o malo es el nivel de Funes Mori hoy? No vi ni un partido de él”, consultó el simpatizante. Las respuestas, lapidarias: “es malísimo”, “está muy lento”, “se lo llevan fácilmente”, “por abajo no corta nada”, “no va a dar el nivel para River”, “parece jugador amateur”. Veremos…

+ Los números de Funes Mori en Cruz Azul

El central que está cerca de regresar en condición de libre a River llegará tras haber disputado 25 encuentros en Cruz Azul. En ese tiempo, convirtió un gol, fue amonestado en tres oportunidades y expulsado solo una, por doble amarilla. ¿Podrá adaptarse nuevamente al fútbol argentino?