En el marco del partido correspondiente a la fecha 9 de la Liga Profesional, a la espera de la asunción de Marcelo Gallardo como entrenador, River empató 0 a 0 en su visita a Unión de Santa Fe, y de esta manera no logró trepar a los primeros puestos del certamen.

Una vez finalizado el encuentro, Marcelo Escudero, quien fue el entrenador interino del primer equipo a lo largo de la semana, atendió a los medios presentes en conferencia de prensa, en la que se refirió a esta experiencia que vivió, e hizo un análisis del rendimiento de sus dirigidos.

Por otro lado, también comentó sobre su primer encuentro con el plantel tras la salida de Martín Demichelis luego de la victoria ante Sarmiento de Junín: “Los jugadores estaban un poco golpeados porque se fue un entrenador que era querido”, soltó.

Y agregó, comentando que no habló con nadie del circulo de Marcelo Gallardo para preparar este encuentro, a la espera de la llegada del próximo DT: “No hablé con nadie, trabajé con libertad esta semana que me tocó estar. Primero iba a ser un día, pero terminó siendo más”.

Marcelo Escudero dialogando con Enzo Díaz. (Foto: Getty).

El análisis del partido

“Coincido con que se hizo un partido bueno, aceptable. Desde el primer tiempo se vio bien al equipo, encontrando línea de pases y generando juego. Hubiera sido justo si el partido lo ganaba River”, comenzó en su análisis sobre el rendimiento de sus dirigidos.

“Nos faltó un poco de fortuna, porque tuvimos tres situaciones claras y el arquero fue la figura de ellos. También pegamos una pelota en el travesaño. El equipo tiene mucho más para dar, tiene muy buenos jugadores y seguramente en los próximos partidos lo van a demostrar. Siempre uno cuando analiza el juego pretende más y estos chicos tienen más para dar”, agregó.

El debut de Santiago Lencina

Por otro lado, también elogió al futbolista que hizo su debut absoluto ante el Tatengue: “Lencina es un chico que yo tengo en Reserva, es un jugador muy inteligente que puede jugar por los costados, es dinámico y consideré que era necesario en este partido. Me parece que ingresó bien”.

El regreso de Marcelo Gallardo

“Esa sensación sería mejor preguntarle a ellos. Lo que tratamos de hacer nosotros fue mejorar principalmente en el ánimo de los jugadores”, expresó al ser consultado sobre la reacción de los jugadores por la llegada del Muñeco.

Y sumó, con palabras de agradecimiento: “Con respecto a Marcelo, fue uno de los que junto a Enzo y Hernán Díaz me llamaron para estar en inferiores. Yo estoy agradecido, también trabajé con Ramón Díaz de ayudante y Martín me dio la posibilidad de estar en Reserva. Estoy agradecido a toda esta gente, esto me deja que como persona he dejado una imagen buena para mis compañeros y es lo más importante para mí”.