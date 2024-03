En el último mercado de pases de enero de este 2024, River Plate tanteó a varios delanteros, pero se quedó con las manos vacías. Uno de los nombres que fue intensamente buscado por la dirigencia millonaria fue el uruguayo Luciano Rodríguez. Y si bien la intención del club es volver a la carga en los próximos meses, lo cierto es que tendrá competencia importante.

Es que el City Group viene a la carga por Luciano Rodríguez y está dispuesto a hacer una oferta importante y millonaria para el Liverpool y también para el propio futbolista. Esto lo acercaría todavía más a su objetivo de jugar en el fútbol europeo, lo que representa un contratiempo inesperado para la dirigencia de River.

Según informó el programa de radio uruguayo Sport 890, el City Group estaría dispuesto a ofrecerle 15 millones de euros al Liverpool de aquel país por el fichaje de Luciano Rodríguez. No obstante, la intención del reconocido grupo económico, que es dueño de clubes como Manchester City y Girona, entre otros, es también comprar el 20 por ciento que tiene el propio futbolista.

El interés del City Group también fue confirmado por TyC Sports, aunque agregaron que la idea es cerrar el fichaje de Luciano Rodríguez cuanto antes. Luego, podría quedarse hasta diciembre en Liverpool de Uruguay o lo cederían a préstamo a otro equipo.

Revés para River con Luciano Rodríguez ante la posible oferta del City Group

Durante los últimos días, el nombre de Luciano Rodríguez volvió a vincularse con el mundo River. El propio jugador reveló en una entrevista con Minuto 1 (Carve Deportiva, programa de AM 1010, radio uruguaya) que estuvo la posibilidad de jugar en la Banda en el último mercado de enero y que tuvo una charla con el mánager, Enzo Francescoli.

“Me comentó las ganas que tenían de que vaya a River. Dije que me gustaba mucho el club, pero que no dependía de mí porque habían muchas cosas que pasaban en el medio como el Torneo Preolímpico y el acuerdo entre los clubes. Al final no se terminó dando“, explicó el delantero de 20 años.

En este sentido, si bien no descartó la chance de jugar en el Millonario a partir del segundo semestre de este 2024, sabe que las opciones de Europa serán más fuertes. “Sabemos que a mitad de año es el período más fuerte en Europa, pero también River es una muy buena opción, siempre pensando en lo futbolístico que al fin y al cabo es lo más importante“, reconoció.

Las ofertas que tuvo Luciano Rodríguez para jugar en River y en Europa

Tanto River como el Feyenoord de la Eredivisie de los Países Bajos pelearon por el fichaje de Luciano Rodríguez. Sin embargo, ninguno de los dos equipos logró contratarlo y éste se quedó finalmente en Liverpool de Uruguay.

Ambos conjuntos hicieron ofertas cercanas a los 12 millones de euros por los servicios del talentoso delantero uruguayo. El conjunto negriazul, por su parte, pretendía 15 millones de euros por el 70 por ciento de su ficha. Es una cifra similar a la que estaría dispuesto a poner el City Group.

Luciano Rodríguez y su convocatoria a la Selección de Uruguay mayor

Para la fecha FIFA de marzo, Luciano Rodríguez recibió la convocatoria de Marcelo Bielsa en donde tendrá una gran oportunidad en la selección de Uruguay mayor. Luego de ser figura en el título del Mundial Sub 20 y su buen Torneo Preolímpico (pese a que la Celeste no clasificó a los Juegos Olímpicos), llamaron la atención del Loco.

De esta manera, el delantero de Liverpool podría tener sus primeros minutos en el combinado uruguayo mayor (enfrenta a País Vasco y a Costa de Marfil), luego de que ya fue convocado para una serie de amistosos a mitad de 2023 (fue suplente ante Cuba). Esto comprueba su gran momento y el interés tanto de River como de Europa.