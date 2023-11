Es cierto que Martín Demichelis tuvo la compleja responsabilidad de reemplazar a Marcelo Gallardo como director técnico de River Plate después de ocho años y medio plagados de gloria en la era del Muñeco en el conjunto Millonario. Sin embargo, la historia del exdefensor en el banco de suplentes de la entidad del barrio porteño de Núñez comenzó de la mejor manera.

Es que River arrasó en la Liga Profesional de Fútbol, ganando el certamen de punta a punta y pasando por arriba a la mayoría de sus rivales. Sin embargo, paralelamente, el Millonario no tuvo una buena presentación en la CONMEBOL Libertadores, quedando eliminado de forma prematura y no pudiendo ganar ningún partido en condición de visitante.

Para colmo de males, River también se despidió rápidamente de la Copa Argentina y expuso grandes irregularidades en la presente Copa de la Liga Profesional, la cual todavía lo tiene en competencia. De hecho, el Millonario lleva tres encuentros sin ganar y relegó el primer puesto de la Zona A, por lo que ahora tendrá que chocar con Belgrano de Córdoba en cuartos de final.

En medio de ese panorama, en las últimas horas, Flavio Azzaro, en medio de su programa ‘El Loco y el Cuerdo’, que conduce junto a Andrés Ducatenzeiler, expresidente de Independiente, lanzó una auténtica bomba. Lisa y llanamente, dijo quién será el director técnico de River si Demichelis no continúa en su cargo en el corto plazo. Sí, nadie se lo esperaba.

Resulta que, durante varias horas, Azzaro y Ducatenzeiler esperaron por la llegada de Juan Román Riquelme para llevar a cabo la entrevista pactada con la mismísima Bombonera de Boca Juniors como testigo y como escenario. Y, en la previa de la mencionada conversación, se tocaron varios temas, como por ejemplo el que tiene que ver con el entrenador de River.

Así las cosas, Ducatenzeiler disparó que Demichelis no continuará en el cargo si River no gana la presente edición de la Copa de la Liga Profesional. Allí fue cuando Azzaro apareció en escena y sembró alguna duda al respecto, pero redobló la apuesta al señalar cuál sería el reemplazante del actual estratega si la cosa no termina de la mejor manera.

Y el nombre propio que salió de la boca de Azzaro fue el de Eduardo Coudet, que recientemente condujo a Internacional de Porto Alegre hacia las semifinales de la Copa Libertadores de América. Cabe destacar que, anteriormente, el Chacho llevó a cabo un muy buen trabajo al frente de Racing Club, al mismo tiempo que cuenta con un paso realmente extraordinario por River durante su etapa como jugador.

La carrera de Coudet como técnico

Eduardo Coudet supo comandar estratégicamente a Rosario Central, Xolos de Tijuana, Racing Club, Internacional de Porto Alegre, Celta de Vigo y Atlético Mineiro.

Los títulos de Coudet como entrenador

Como director técnico, Eduardo Coudet ganó dos títulos con Racing Club y uno con Atlético Mineiro.