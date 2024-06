El hincha de River recuerda con gran cariño a Daniel Villalva, popularmente conocido como el Keko. Su sentido de pertenencia con el club, el haberse quedado en las malas y haber salido campeón del Torneo Final 2014 de la mano de Ramón Díaz son algunas de las razones por las que el fanático del Millonario tiene un grato recuerdo del correntino.

Se formó en Rosario, se probó tres clubes grandes de Buenos Aires, quedó en todos ellos, pero priorizó al club de sus amores. Así fue que llegó a River para terminar su etapa de Inferiores y en 2009 debutó en Primera División. Entre ese año y 2012 no logró afianzarse como titular ni con Astrada, Cappa, Juan José López ni con Almeyda, por eso en 2013 salió a préstamo a Argentinos Juniors. En 2014 regresó a Núñez de la mano de Ramón Díaz y se coronó campeón del Torneo Final y la Copa Campeonato.

A mediados de 2014 pasó al fútbol mexicano y allí visitó las camisetas de Veracruz y Querétaro hasta que en 2020 saltó al fútbol brasileño para jugar en Goias. En 2021 pasó a Guaraní de Paraguay y un año más tarde regresó al fútbol argentino para jugar en Ferro, histórico equipo que actualmente milita en la Primera Nacional. Luego de un año y medio en el elenco de Caballito, a comienzos de 2024 Keko se fue a Club Atlético La Paz de México, un equipo con algunas particularidades importantes.

Daniel Villalva. (Foto: IMAGO).

Atlético La Paz, since 2022

El 20 de abril se anunció la venta de la franquicia Tampico Madero Fútbol Club, al día siguiente fue comprada por el dueño de Mazorqueros Fútbol Club, equipo que militaba en la Segunda División. El 22 de abril se anunció que se fundaba Atlético La Paz y que se sede sería en Baja California Sur. Aquel primer equipo de Atlético La Paz contaba con varios ex futbolistas de Mazorqueros y también de Tampico.

¿Por qué Atlético La Paz no puede ascender a Primera?

Atlético La Paz se desempeña en la Liga Expansión de México, la cual se creó en 2020 con la firme intención de darle estabilidad a algunos equipos del ascenso mexicano que tenían problemas económicos. Por eso es que se decidió que durante seis temporadas no habría ascensos ni descensos. Resulta curioso que haya una División en la que no haya un premio deportivo por ser campeón, pero el propósito de esta liga es que no haya franquicias que aparezcan y desaparezcan en un abrir y cerrar de ojos.

El día que le dijo que no a Boca

“Yo estuve preparándome en Rosario, en el Club Tiro Suizo, y de ahí vinimos hacer 3 pruebas: San Lorenzo, Boca y por último River. Quedé en los 3 clubes, Boca me quería dejar para ir a un viaje, pero le dije a mi representante que yo quería esperar que me llame River y así pasó, me llamaron y cuando llegué al club no podría creer porque imagínate para mí era todo un sueño, estaba en el club de cual era hincha y que iba por mi sueño de jugar en Primera”, le contó el Keko a La Página Millonaria hace algunos años.