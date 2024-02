Pocos creían que Matías Almeyda iba a reconstruir su carrera como entrenador después de haber salvado a River del descenso en 2012, pero lo hizo. Desde entonces, el Pelado fue campeón cuatro veces en el fútbol mexicano y dos en Europa con su actual equipo, el AEK Athenas de Grecia.

A la distancia, en una entrevista que le brindó a SuperDeporRadio, el ex DT del Millonario se mostró dolido por su partida de la institución y reveló que, desde 2014, no pudo volver a decir presente en la cancha de River cuando, por contexto, tuvo la oportunidad de hacerlo.

“A veces pienso que es medio injusto lo que me pasó. Si me dijeras hoy, ¿Dónde te gustaría ver un partido de fútbol cuando te retires? Mi sueño siempre fue comprarme un palco e ir a la cancha de River, porque yo no entré mas a la cancha desde que me fui”, reveló Almeyda. ¿Pudo regresar a Núñez? Sí, pero al parecer no lo incluyeron.

“¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué hicieron una fiesta de los campeones de la Copa Libertadores y no me invitaron? Está mal eso”, expresó el exentrenador de River mostrando su herida abierta.

Hay que recordar que, en agosto de 2015, el plantel profesional del Millonario le hizo un homenaje a los campeones de las CONMEBOL Libertadores de 1986 y 1996 por la reciente conquista del club en la final ante Tigres. Como bien apuntó Almeyda, él no fue invitado a participar del evento a tres años de haberse marchado del club como DT.

El consejo que le dio Almeyda a Demichelis

En la misma entrevista, el Pelado habló del gran presente que atraviesa River de la mano de Demichelis e incluso se atrevió a darle un consejo a más de un año de haber asumido en el cargo.

“Si Martín me pide un consejo le diría que deje cada día el amor, la pasión, la sangre y el sudor, y no te muevas nunca de ese banco”, dijo en primera instancia. Luego, amplió: “Que nadie te levante de ese lugar, aferrate a él y no te vayas porque ese banco es único. Los que nacimos en una institución como River como él y yo sabemos lo que sentimos”.