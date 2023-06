En las últimas horas se confirmó la fuerte sanción de CONMEBOL a River por cánticos racistas. Para el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, el Millonario tendrá clausurada el 50% de la tribuna Centenario Alta. Además, se le impuso una multa económica.

No serán solo los 100 mil dólares de multa los que perderá el club de Núñez, porque a eso se le suma lo que no podrá ganar en recaudación. Son aproximadamente 2400 entradas las que no podrá vender el club, representando varios millones de pesos.

Según informaron los periodistas Sebastián Srur y Fabian De Cesare, serán aproximadamente 9 millones de pesos menos de recaudación para River. Una sanción dura para el club, por culpa de unos pocos.

+ Los posibles rivales de River en octavos

Se definieron los bombos para el sorteo (miércoles 13hs.) de los octavos de final y los de Martín Demichelis deberán enfrentar a algún líder del grupo. El Millonario podría enfrentarse con Racing, Inter, Palmeiras, Fluminense, Independiente del Valle, Boca, Olimpia o Paranaense.