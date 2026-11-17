El defensor de Estudiantes fue consultado por el rendimiento del futbolista del Millonario, que es criticado por los hinchas.

Debido a sus últimos rendimientos con la camiseta de River, el defensor central Lucas Martínez Quarta no solo está en el foco de las críticas por parte de los hinchas, sino que también está cerca de perder su puesto como titular ante Lanús a manos de Lautaro Rivero.

Referido al momento que está atravesando el ex Fiorentina, Leandro González Pirez, actual futbolista de Estudiantes de La Plata, habló en una entrevista con DSports Radio, en donde bancó a su ex compañero y aseguró que solamente está atravesando un mal momento futbolístico.

“No es justo lo que están diciendo de Martínez Quarta, me parece que no es justo. No es para que se le dé tanto, se lo está castigando demasiado. Son momentos y es un jugador que le dio mucho a River”, aseguró el surgido de las divisiones inferiores de River, para bancar al central de 30 años.

Tras cumplir con una fecha de suspensión por la expulsión tempranera en el Superclásico ante Boca, Martínez Quarta ya está a disposición de Ponzio, pero todo indica que no será parte del equipo titular para enfrentar a Lanús el próximo domingo por los octavos de final del Torneo Clausura.

Tal es así que en el último amistoso que jugó el MIllonario en medio del parate por la fecha FIFA, el defensor central formó parte del equipo suplente, en el que formó la zaga central junto a Tobías Ramírez en la igualdad 1 a 1 tras los 50 minutos de juego.

González Pirez recordó su último paso por River

Por otro lado, el defensor de Estudiantes fue consultado por su salida de River, tras no ser tenido en cuenta por Gallardo. Al respecto, comentó: “No me quedó nada pendiente en River porque siempre hablé, dije lo que pensaba. Siempre preferí una mala verdad que una buena mentira. No hay rencores ni problemas con nadie”.

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