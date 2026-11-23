Cuando la voz del estadio anunció las formaciones, el Chino fue el jugador más reprobado por los hinchas en la previa del duelo ante Lanús.

Sin lugar a dudas, la relación entre Lucas Martínez Quarta y los hinchas de River atraviesa su momento más complejo. Más allá de algunos rendimientos bajos, la bronca de los fanáticos con el marcador central se focaliza en actitudes puntuales como la expulsión ante Boca a los diez minutos del primer tiempo, algunos fallos groseros en partidos importantes y la poca autocrítica del futbolista.

Para Martínez Quarta, el partido ante Lanús por los octavos de final iba a ser incómodo y él lo sabía perfectamente. Leonardo Ponzio decidió mandarlo al banco de suplentes y cuando la voz del estadio mencionó su nombre en el Estadio Monumental, los silbidos cayeron de manera masiva por parte de los hinchas presentes.

SILBIDOS PARA MARTÍNEZ QUARTA EN LA PREVIA DEL PARTIDO ANTE LANÚS



El central irá al banco ante el Granate. ✍️ pic.twitter.com/D2NMYkA0yw — Bolavip Argentina (@BolavipAr) November 22, 2026

Ponzio respaldó a Martínez Quarta

Luego de la victoria de River ante Lanús por 3 a 1, Leonardo Ponzio habló en conferencia de prensa y fue consultado por el caso puntual de Lucas Martínez Quarta. El entrenador afirmó: “El Chino sale por una expulsión, Lauti (Rivero) se la ganó el otro día también contra Aldosivi y vamos a tratar de darle confianza”.

Además, agregó: “El Chino estará preparado para cuando le toque y lo voy a seguir defendiendo a muerte. Hay una persona atrás y eso es todo. Vamos a tratar de que todos me hagan dudar para que jueguen”.

Martínez Quarta acompañó al equipo contra Aldosivi luego de ser expulsado ante Boca. (Foto: Getty).

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