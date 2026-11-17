Todas las novedades del Millonario de este martes 17 de noviembre, a días de enfrentar a Lanús por los octavos de final del Clausura.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este martes 17 de noviembre de 2026, con el foco puesto en el cruce ante Lanús correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura. Lautaro Rivero pide pista, el once que piensa poner Leonardo Ponzio frente al Granate, fuerte respaldo de un campeón del mundo al DT y la banca de González Pirez a Martínez Quarta.

Rivero pide pista

Lucas Martínez Quarta cumplió la fecha de suspensión tras ser expulsado en el Superclásico, pero Leonardo Ponzio lo mandaría al banco de suplentes. Ante esta situación, quien pide pista para jugar como titular al lado de Nicolás Otamendi es Lautaro Rivero, que viene de marcar ante Racing, jugar gran parte del duelo ante Boca y ser titular contra Aldosivi. Todo indica que irá desde el arranque ante Lanús el próximo domingo a partir de las 19 horas cuando se midan por los octavos del Clausura.

Lautaro Rivero marcó ante Racing. (Foto: Getty).

El XI de River vs. Lanús

Ponzio definirá el once inicial una vez que sepa con qué jugadores podrá contar, pero hay algunas fijas que dan un claro indicio del equipo que saldría desde el arranque contra el Granate: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Santiago Espíndola, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. Cabe destacar que si Vera o Moreno se entrenan bien, entre ellos saldrá el volante central titular.

Leonardo Ponzio, entrenador de River. (Foto: Prensa River).

Negro Enrique bancó a Ponzio

Desde que Leonardo Ponzio asumió, el juego mejoró, los resultados -en líneas generales- llegaron, pero los objetivos no se cumplieron, al menos hasta el momento. Quien analizó el presente de River y la situación de Leonardo Ponzio fue Héctor Enrique, referente histórico del club que integró aquel memorable plantel de 1986, que fue campeón local, continental y mundial.

Publicidad

En diálogo con La Página Millonaria, Héctor Enrique fue consultado por la continuidad de Leonardo Ponzio y fue tajante: “Ojalá que Ponzio le encuentre la vuelta y ojalá que él siga. Sacó muchísimos puntos, está haciendo jugar al equipo mucho mejor”.

Además, agregó: “Después que busque él los jugadores que quiere, sobre todo en la mitad de la cancha. Yo apostaría por la continuidad de Ponzio. Me encantaría, depende de él. Los partidos que a él le tocó dirigir… agarró algo complicado, no es fácil agarrar. Y él lo agarró, el equipo empezó a funcionar y cada vez va a funcionar mejor“.

Héctor Enrique. (Foto: @negroenrique12).

Publicidad

González Pirez no entiende las críticas a Martínez Quarta

Debido a sus últimos rendimientos con la camiseta de River, el defensor central Lucas Martínez Quarta no solo está en el foco de las críticas por parte de los hinchas, sino que también está cerca de perder su puesto como titular ante Lanús a manos de Lautaro Rivero.

Referido al momento que está atravesando el ex Fiorentina, Leandro González Pirez, actual futbolista de Estudiantes de La Plata, habló en una entrevista con DSports Radio, en donde bancó a su ex compañero y aseguró que solamente está atravesando un mal momento futbolístico.

“No es justo lo que están diciendo de Martínez Quarta, me parece que no es justo. No es para que se le dé tanto, se lo está castigando demasiado. Son momentos y es un jugador que le dio mucho a River”, aseguró el surgido de las divisiones inferiores de River, para bancar al central de 30 años.

Publicidad

Lucas Martínez Quarta, defensor de River Plate. (Foto: Getty).

DATOS CLAVE