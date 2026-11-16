Semana de definiciones en River: Ponzio evalúa dos puestos clave

Para River solamente queda un objetivo en el año y es ganar el Torneo Clausura. En Núñez entienden que es vital el título, no solamente para romper la racha sin ser campeón, sino también para tener una plaza en la Copa Libertadores 2027. Tras superar a Aldosivi -el pasado 5 de noviembre- los de Ponzio recién volverán a tener actividad el domingo 22, será a partir de las 19 en el Estadio Monumental ante Lanús, en el marco de los octavos de final del Clausura.

Leonardo Ponzio entendió que la mejor opción para combatir tantos días se competición oficial, producto de la Fecha FIFA, fue jugar un amistoso ante Gimnasia y también hacer una escapada a Pilar de tres días para tener entrenamientos doble turno. Si bien restan seis días para jugar ante Lanús, el entrenador sabe que hay dos puestos fundamentales que no tienen dueño.

Uno de ellos es el del compañero de zaga central de Nicolás Otamendi, mientras que el otro es el de volante central. Lucas Martínez Quarta cumplió la fecha de suspensión, pero todo indica que no volvería a la titularidad, por lo que la chance más concreta es que Lautaro Rivero se mantenga como titular, aunque con la recuperación de Juan Carlos Portillo, también tiene sus chances, aunque corre de atrás.

Lautaro Rivero. (Foto: Getty).

Respecto al volante central, Ponzio esperará a ver cómo evolucionan Fausto Vera -se recupera de un desgarro- y Aníbal Moreno -discopatía lumbar- y en base a eso decidirá quién será el cinco titular de River ante Lanús. Si ninguno de los dos llega en condiciones, todo indica que repetirá con Santiago Espíndola, de muy buena actuación ante Aldosivi en Mar del Plata.

Santiago Espíndola. (Foto: Getty).

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¿Cómo podría formar River contra Lanús?

Ponzio definirá el once inicial una vez que sepa con qué jugadores podrá contar, pero hay algunas fijas que dan un claro indicio del equipo que saldría desde el arranque contra el Granate: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Santiago Espíndola, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. Cabe destacar que si Vera o Moreno se entrenan bien, entre ellos saldrá el volante central titular.

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