El defensor de River no estará disponible para el duelo de este domingo

Finalmente, este jueves se confirmó lo que sucederá con Gonzalo Montiel y sus fechas de suspensión por su accionar en el Superclásico. La patada a Lautaro Blanco, considerada de juego brusco, sumado a sus excesivos reclamos al árbitro Nicolás Ramírez y sus gestos a los hinchas de Boca, generaron que se le den tres fechas de sanción al lateral derecho de River.

El Millonario apeló a la pena con AFA, y si bien redujeron la suspensión, el futbolista de la Selección Argentina seguirá cumpliendo sanción por una fecha más.

Según pudo saber BOLAVIP, AFA le reducirá una fecha la suspensión y cumplirá dos de ellas. Una ya la cumplió, ante Aldosivi, mientras que la restante será este domingo, en el partido de los octavos de final del Clausura ante Lanús.

Así las cosas, Gonzalo Montiel volverá a ponerse la camiseta de River en un potencial duelo de cuartos de final, que sería ante Huracán o Instituto.

Posible 11 de River contra Lanús

En este contexto respecto a Montiel, el resto del equipo millonario parece empezar a definirse. Esto ocurre especialmente tras confirmarse que Aníbal Moreno deberá ser operado y será baja hasta 2027. Mientras tanto, la tendinitis de Fausto Vera preocupa a Ponzio y también podría dejarlo afuera de los octavos de final.

River podría enfrentar a Lanús en el Estadio Monumental con: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Santiago Espíndola o Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galvan; Thiago Almada, Lucas Beltrán y Ángel Correa.

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Posible 11 de Lanús

Por el lado de la visita, el Granate podría formar con: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale o Ronaldo Dejesús, Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore, Ramiro Carrera; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Lucas Besozzi; Allan Wlk.